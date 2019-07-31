Бабаев заявил, что ЦСКА не рассматривал возможность подписания Хачериди
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«Даже не рассматривали такой вариант. Абсолютно беспочвенный слух», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».
В настоящее время 32-летний Хачериди является свободным агентом. Его предыдущим клубом был греческий ПАОК, за который он провёл один сезон, сыграв в 11 матчах. Он является действующим игроком сборной Украины. На его счету три гола за 51 матч в составе национальной команды.
Ранее Хачериди высказался о возможном переходе в российский клуб.