Украинский футболист Хачериди высказался о возможном переходе в российский клуб

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Защитник сборной Украины по футболу Евгений Хачериди рассказал, как он относится к возможному переходу в один из российских клубов.
Украинский футболист Хачериди высказался о возможном переходе в российский клуб
  • © Foto Olimpik/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Если предложение о переходе в российский клуб поступит, даже не знаю, готов ли рассмотреть его. Варианты продолжения карьеры есть, но предложения не из России», — приводит слова Хачериди «Чемпионат».

В настоящее время 32-летний Хачериди является свободным агентом. Его предыдущим клубом был греческий ПАОК, за который он провёл один сезон, сыграв в 11 матчах. Он является действующим игроком сборной Украины. На его счету три гола за 51 матч в составе национальной команды.

Ранее сообщалось, что Хачериди продолжит карьеру в ЦСКА, однако эту информацию опроверг тренер по физподготовке украинского игрока.

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