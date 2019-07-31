Украинский футболист Хачериди высказался о возможном переходе в российский клуб
- © Foto Olimpik/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Если предложение о переходе в российский клуб поступит, даже не знаю, готов ли рассмотреть его. Варианты продолжения карьеры есть, но предложения не из России», — приводит слова Хачериди «Чемпионат».
В настоящее время 32-летний Хачериди является свободным агентом. Его предыдущим клубом был греческий ПАОК, за который он провёл один сезон, сыграв в 11 матчах. Он является действующим игроком сборной Украины. На его счету три гола за 51 матч в составе национальной команды.
Ранее сообщалось, что Хачериди продолжит карьеру в ЦСКА, однако эту информацию опроверг тренер по физподготовке украинского игрока.