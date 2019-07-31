Тренер Хачериди опроверг информацию о скором переходе в ЦСКА

Короткая ссылка
Андрей Качан, личный тренер по физподготовке защитника сборной Украины по футболу Евгения Хачериди, опроверг информацию СМИ о переходе игрока в московский ЦСКА.
Тренер Хачериди опроверг информацию о скором переходе в ЦСКА
  • © aicfoto/AFLO
  • globallookpress.com

В своём Instagram Качан опубликовал видеозапись, на которой также присутствует Хачериди, и заявил: «Друзья, всем привет! Мы тут с Жекой передаём привет сайту Football.ua. Как видите, мы не в Москве и Жека никуда не летит. Поэтому проверяйте информацию, прежде чем её публиковать».

В настоящее время 32-летний Хачериди является свободным агентом. Его предыдущим клубом был греческий ПАОК, за который он провёл один сезон, сыграв в 11 матчах. Он является действующим игроком сборной Украины. На его счету три гола за 51 матч в составе национальной команды.

Ранее сообщалось, что Хачериди продолжит карьеру в ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить