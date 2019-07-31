Тренер Хачериди опроверг информацию о скором переходе в ЦСКА

Андрей Качан, личный тренер по физподготовке защитника сборной Украины по футболу Евгения Хачериди, опроверг информацию СМИ о переходе игрока в московский ЦСКА.

В своём Instagram Качан опубликовал видеозапись, на которой также присутствует Хачериди, и заявил: «Друзья, всем привет! Мы тут с Жекой передаём привет сайту Football.ua. Как видите, мы не в Москве и Жека никуда не летит. Поэтому проверяйте информацию, прежде чем её публиковать».

В настоящее время 32-летний Хачериди является свободным агентом. Его предыдущим клубом был греческий ПАОК, за который он провёл один сезон, сыграв в 11 матчах. Он является действующим игроком сборной Украины. На его счету три гола за 51 матч в составе национальной команды.

Ранее сообщалось, что Хачериди продолжит карьеру в ЦСКА.