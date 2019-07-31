СМИ: Защитник сборной Украины по футболу продолжит карьеру в ЦСКА
- Reuters
Как сообщает Football.ua, 32-летний защитник уже согласовал условия контракта с ЦСКА, куда перейдёт на правах свободного агента.
Отмечается, что ему осталось пройти медобследование.
Предыдущим клубом Хачериди был греческий ПАОК, за который он провёл один сезон, сыграв в 11 матчах. Он является действующим игроком сборной Украины. На его счету три гола за 51 матч в составе национальной команды.
Ранее сообщалось, что Хачериди объяснил, почему показал фанатам щитки с флагом Украины после выездного матча Лиги чемпионов с московским «Спартаком».