СМИ: Защитник сборной Украины по футболу продолжит карьеру в ЦСКА

Украинский защитник Евгений Хачериди станет игроком московского футбольного клуба ЦСКА.

Как сообщает Football.ua, 32-летний защитник уже согласовал условия контракта с ЦСКА, куда перейдёт на правах свободного агента.

Отмечается, что ему осталось пройти медобследование.

Предыдущим клубом Хачериди был греческий ПАОК, за который он провёл один сезон, сыграв в 11 матчах. Он является действующим игроком сборной Украины. На его счету три гола за 51 матч в составе национальной команды.

Ранее сообщалось, что Хачериди объяснил, почему показал фанатам щитки с флагом Украины после выездного матча Лиги чемпионов с московским «Спартаком».