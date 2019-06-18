Хачериди об инциденте со щитками после матча в Москве: я не готовил это специально

Защитник греческого клуба ПАОК Евгений Хачериди объяснил, почему показал фанатам щитки с флагом Украины после выездного матча Лиги чемпионов с московским «Спартаком».

«В тот момент я сделал то, что посчитал нужным. Мне начали показывать некрасивые жесты, хотя я ничего такого не делал, а просто похлопал нашему фан-сектору. За воротами «Спартака» на меня как напали! Наверное, знали, что из Украины. Да по-любому знали. И жесты неприличные были, и крики я слышал. Я не растерялся и показал щитки. Я не готовил это специально, я всегда в них играю — на них флаг Украины, фамилия и номер. Именные щитки, им уже лет 10. Я опустил гетры и показал их», — приводит слова Хачериди «Зе Интервьюер».

Он отметил, что после случившегося ему позвонил его агент и жёстко раскритиковал его за такие действия, а также что руководство клуба может его за это наказать.

«Я ответил, чтобы они делали, что хотят», — добавил футболист.

Двухматчевое противостояние «Спартака» и ПАОК в квалификации Лиги чемпионов завершилось в пользу греческого клуба.

Ранее сообщалось, что Хачериди не исключил вариант выступления за клуб из России.