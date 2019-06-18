Украинский футболист Хачериди не исключил вариант выступления за клуб из России

Украинский защитник греческого клуба ПАОК Евгений Хачериди ответил на вопрос, готов ли он перейти в российский клуб.

«Перешел бы в Россию? Не знаю, врать не буду. А если нет предложений, но только одно предложение из России? Надо же семью кормить. Если два, то другое дело. Например, ещё предложение из Турции, я, конечно, предпочту её. Из России предложений не было никогда, только разговоры», — приводит слова Хачериди «Зе Интервьюер».

31-летний защитник большую часть карьеры — 11 лет — играл в киевском «Динамо». В ПАОК он перешёл летом 2018 года.

Ранее сообщалось, что «Рубин» объявил о трансфере украинского футболиста.