«Рубин» объявил о трансфере украинского футболиста

Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о переходе защитника украинского «Шахтёра» Олега Данченко.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на четыре года.

Данченко является воспитанником запорожского «Металлурга». В 2016 году он стал игроком «Шахтёра», но сыграл за команду всего 12 матчей в сезоне-2018/19. Остальное время он провёл в арендах в одесском «Черноморце», махачкалинском «Анжи», а также красноярском «Енисее», в составе которого он доигрывал минувший сезон.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Комбаров опроверг слухи о своём уходе из «Спартака» в «Крылья Советов».