«Героем себя не считаю»: командир экипажа Airbus A321 рассказал об аварийной посадке в Подмосковье

Дамир Юсупов, командир авиалайнера A321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, рассказал, как принимал решение после отказа двигателей. По его словам, сначала вышла из строя одна турбина и экипаж намеревался вернуться в аэропорт Жуковский, откуда самолёт вылетел несколькими минутами ранее. Однако затем второй двигатель также начал терять мощность. В этот момент Юсупов понял, что аварийная посадка неизбежна. Инцидент произошёл утром 15 августа. По предварительной версии, в двигатели самолёта, на борту которого находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, попали несколько чаек, из-за чего пилотам пришлось экстренно посадить машину на кукурузном поле, не выпуская шасси. В результате ЧП 75 человек обратились за медицинской помощью, один был госпитализирован.

Утром 15 августа самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку сразу после вылета из подмосковного аэропорта Жуковский.

Борт выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. По данным Росавиации, сразу после взлёта воздушное судно столкнулось со стаей чаек, попадание птиц в двигатели привело к «перебоям в их работе». Экипаж принял решение совершить аварийную посадку на кукурузном поле недалеко от взлётно-посадочной полосы. Самолёт успешно приземлился с убранным шасси и отключёнными двигателями. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

По словам командира экипажа Дамира Юсупова, решение о том, какие действия предпринять в сложившейся ситуации, менялось несколько раз. Он отметил, что двигатели отказали поочерёдно. После того как первый двигатель вышел из строя, пилот планировал набрать высоту и вернуться в Жуковский. Однако после отказа второго двигателя он осознал, что избежать аварийной посадки не удастся.

«Решение менялось несколько раз... Я планировал набрать определённую высоту, на ней задержаться, отработать отказ (двигателя. — RT), принять решение, рассчитать всё. Но, как оказалось потом, времени было вообще мало. С одним двигателем мы планировали вернуться», — сказал командир экипажа.

При этом Юсупов отметил, что решение не выпускать шасси он принял намеренно, поскольку это было безопаснее при аварийной посадке. Лётчик также сообщил, что рассматривались и другие варианты действий, однако он считает, что сделал правильный выбор.

«Были другие варианты, но хорошо, что мы их не предприняли, потому что мы сели без кренов, с нормальным углом тангажа, смягчили (посадку. — RT). Если бы были предприняты другие попытки — возврата... я не знаю, чем это могло бы закончиться», — заявил пилот.

Он также сообщил, что не видел большого скопления птиц перед взлётом.

Кроме того, Юсупов заявил, что не считает себя героем.

«Многие говорят, что герой, но героем себя, честно говоря, нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить, спасал самолёт, пассажиров, экипаж​​​. Я думаю, это было единственное решение. Я себя героем не считаю», — сказал Юсупов в эфире телеканала «Россия 1».

«Герои-лётчики»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал пилотов А321 героями.

«Пассажиры самолёта и члены экипажа остались живы. Желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, и поздравим героев-лётчиков, которые спасли жизни людей и посадили самолёт», — передаёт РИА Новости слова Пескова.

О том, что катастрофы удалось избежать благодаря профессионализму экипажа, заявил и премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«У нас произошло авиационное происшествие. Благодаря очень умелому действию экипажа удалось предотвратить катастрофу, удалось предотвратить гибель людей», — рассказал Медведев во вторник на заседании правительства.

Он отметил, что в причинах произошедшего должна разбираться специальная комиссия. Медведев также указал на то, что лётчиков следует представить к наградам.

«Очевидно, что действия экипажа заслуживают самой высокой оценки. По итогам рассмотрения этой ситуации необходимо будет, видимо, подготовить документы о том, чтобы их представить к наградам государственным», — сказал он.

Профессионализм команды

Профессионализм и слаженность действий экипажа высоко оценили официальные лица и эксперты. Так, глава Росавиации Александр Нерадько отметил, что команда действовала «грамотно, профессионально и мужественно».

«Экипаж принял единственно верное решение в такой ситуации — произвести посадку прямо перед собой на кукурузное поле», — передаёт ТАСС слова чиновника.

При этом профессионализм члены экипажа проявили не только непосредственно при посадке, но и после неё, при организации эвакуации пассажиров из самолёта.

«Идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»: экипаж проводит эвакуацию пассажиров

Бывший конструктор ОКБ Сухого Вадим Лукашевич в беседе с RT отметил, что перед пилотами стояла крайне трудная задача.

«Блестящие действия. Видно, что птицы попали практически в конце разбега, им ничего не оставалось, кроме как пытаться взлететь... Они могли перевернуться, разломиться, потому что самолёт только взлетел, у него топлива до Симферополя, а может, и на обратную дорогу. У него масса заведомо выше предельно посадочной... Пилоты сработали шикарно», — прокомментировал он ситуацию.

С ним согласен и Вадим Базыкин, лётчик-испытатель, заслуженный пилот России и генеральный директор и совладелец ЗАО «Авиакомпания Спарк+».

«Экипаж великолепно выглядел в этой ситуации, взлёт — это самый сложный участок полёта... Когда случается отказ на таких высотах, то существуют ещё ограничения по времени и скорости. Экипаж безупречно выполнил действия», — заявил эксперт в беседе с RT.

Командир воздушного судна, совершившего аварийную посадку, — 41-летний Дамир Юсупов. В 2013 году он с отличием окончил Бугурусланское лётное училище гражданской авиации, после чего поступил на работу в «Уральские авиалинии». Командиром самолёта он стал в 2018 году, общее время его налёта превышает 3000 часов. Юсупов женат, у него двое детей.

Второй пилот, Георгий Мурзин, начал работать в авиакомпании только в прошлом году. Лётчику 23 года, в 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Его общий налёт составляет более 600 часов, сообщает ТАСС.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал в своём Instagram список экипажа А321.

«Героический экипаж рейса «Уральских авиалиний»: КВС — Дамир Юсупов, второй пилот — Георгий Мурзин, старший бортпроводник — Дмитрий Ивлицкий, бортпроводник — Надежда Вершинина, бортпроводник — Дмитрий Гончаренко, бортпроводник — Алия Слякаева, бортпроводник — Яна Ягодина», — перечислил он состав команды лайнера.

Свидетельства очевидцев

Очевидцы рассказали RT подробности аварийной посадки. По их словам, сразу после взлёта они услышали характерный звук двигателя, который не может завестись.

«Мы не начали набирать нормальную высоту, которая должна быть. Начали постепенно падать. Характерный звук периодически возникал, когда пытается завестись, но никак не заводится. Жёсткая посадка, тишина... Нас не предупредили — в том плане, что готовьтесь. Много, может, фильмов посмотрели с этим. Там не было ничего такого, просто мы сами понимали, что всё. У меня маленький ребёнок, три годика, я её прижала к сиденью, чтобы её не трясло, хотя она была пристёгнута», — поделилась впечатлениями пассажирка.

При этом она уверена, что главный пилот самолёта сделал всё от него зависящее, чтобы провести успешную посадку.

«Мы видели поле, я вижу, что мы приближаемся, уже начали группироваться, я начала детей прижимать. Но за несколько секунд мы понимали, что мы падаем. Он (командир воздушного судна. — RT) максимально хорошо сработал, посадил. Ему надо отдать должное. Он выходил, мы ему аплодировали, мы все побежали говорить ему спасибо. Я думаю, он сделал всё, что мог», — заключила девушка.

Некоторые пассажиры утверждают, что во время посадки видели пламя.

«Я видела огонь, который извергался хлопками. Огонь был достаточно сильный», — рассказала RT одна из женщин.

Помощь пострадавшим

Из 226 пассажиров, находившихся на борту, за медицинской помощью обратились 74 человека, из них 19 детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на подмосковный главк МЧС. Один человек госпитализирован. Погибших в результате инцидента нет.

Все пассажиры рейса застрахованы и получат выплаты, цитирует ТАСС слова коммерческого директора авиакомпании Кирилла Скуратова. Он также сообщил, что после медицинского осмотра пассажиры будут доставлены в Домодедово, откуда их несколькими рейсами доставят в Симферополь.

Однако некоторые пассажиры в итоге отказались лететь в Симферополь, сообщили в Жуковском. 50 человек вернули билеты, остальные сменили даты вылета.

Расследование происшествия

Уральская транспортная прокуратура начала расследование по факту аварийной посадки самолёта, указано в заявлении на сайте организации. Ранее проверку инициировала Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Следственный комитет России завёл уголовное дело о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») по факту жёсткой посадки пассажирского самолёта, следовавшего рейсом Москва — Симферополь», — уточнили в СК.

Специалисты уже забрали из самолёта чёрные ящики, они будут направлены на экспертизу.

«Ящики изъяты, будут направлены на расшифровку в Межгосударственный авиационный комитет», — сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.