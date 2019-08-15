Экипаж аварийно севшего A321 отстранили от полётов на время проверки

Экипаж самолёта А321, экстренно севшего в Подмосковье, отстранён от полётов на время проверки, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

«Членов экипажа отстранили от полётов до окончания проверки. Это стандартная процедура», — заявили в компании.

Начальник Уральского межрегионального территориального управления Росавиации Александр Шулепов сказал URA.RU, что члены экипажа будут отстранены от полётов по крайней мере до выводов комиссии, которая оценит, насколько правильно они действовали.

После экстренной посадки самолёта А321 в Подмосковье были госпитализированы 23 человека.