После жёсткой посадки А321 в Подмосковье госпитализированы 23 человека

После экстренной посадки самолёта А321 в Подмосковье госпитализированы 23 человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минздрав.

«В результате жёсткой посадки самолёта Airbus, следовавшего по маршруту Жуковский — Симферополь, из 226 человек на госпитализацию направлены 23 пассажира, среди которых пять детей», — говорится в сообщении ведомства.

Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному.

Как сообщалось, самолёт А321 совершил аварийную посадку в Подмосковье с убранными шасси, перед приземлением экипаж выключил двигатели.

RT ведёт текстовую трансляцию.