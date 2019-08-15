После жёсткой посадки А321 в Подмосковье госпитализированы 23 человека
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«В результате жёсткой посадки самолёта Airbus, следовавшего по маршруту Жуковский — Симферополь, из 226 человек на госпитализацию направлены 23 пассажира, среди которых пять детей», — говорится в сообщении ведомства.
Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному.
Как сообщалось, самолёт А321 совершил аварийную посадку в Подмосковье с убранными шасси, перед приземлением экипаж выключил двигатели.
RT ведёт текстовую трансляцию.