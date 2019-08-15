Пострадали семь взрослых, трое детей: в Жуковском совершил жёсткую посадку пассажирский самолёт

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RT
Пассажирский самолёт, следовавший по маршруту Москва — Симферополь совершил жёсткую посадку в подмосковном аэропорту Жуковский в километре от взлётно-посадочной полосы. Лайнер принадлежит авиакомпании «Уральские авиалинии». На борту находились 226 человек. По предварительным данным, причиной инцидента стал отказ двигателей. В МЧС России сообщили, что в результате инцидента пострадали 10 человек, среди которых трое детей. RT ведёт текстовую трансляцию.
Пострадали семь взрослых, трое детей: в Жуковском совершил жёсткую посадку пассажирский самолёт
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  • © Ольга Шаврова
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  • 15 августа 2019

    «Нас эвакуируют, ребят, я благодарен пилотам не меньше, чем богу, и то, что мы аварийно сели, а не упали, это хорошо, но я не силен в терминологии. Мне приятны слова людей, которые рады, что мы остались живы, спасибо», — написал в Twitter один из очевидцев.

  • В соцсетях пассажиры совершившего аварийную посадку самолёта делятся подробностями произошедшего.

  • Он также выразил благодарность бортпроводникам, которые смогли оперативно провести эвакуацию пассажиров.

    «Такое бывает крайне редко, может, раз в 50 лет. И птицы были такие крупные — чайки или вороны. Хорошо, что экипаж действовал правильно. Особенно большое спасибо бортпроводникам, нашим девочкам. Не растерялись и хорошо организовали эвакуацию», — добавил гендиректор авиакомпании.

  • Между тем глава «Уральских авиалиний» заявил, что уверен в правильности действий пилотов А-321.

    «Они сработали чётко, по инструкции, именно так, как их учили. Перед аварийной посадкой заглушили двигатели, как положено», — отметил он в комментарии Интерфаксу.

  • В Следственном комитете России в связи с инцидентом заявили о возбуждении дела о нарушении правил безопасности полётов.

  • В Минздраве региона высказали готовность принять всех пострадавших в ближайших больницах.

    «Цифры меняются, распределяются те, кому нужна помощь стационара, кому нет​​​. По цифрам информация уточняется, она будет в течение часа меняться. Все ближайшие больницы готовы принять всех пострадавших», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

  • На месте происшествия дежурят два вертолёта и семь машин скорой помощи.

    «На месте два вертолёта ТЦМК, семь карет скорой помощи», — приводит РИА Новости сообщение ГУ МЧС.

    К месту посадки А-321 уже прибыли восемь автобусов для эвакуации пассажиров.

  • Действия экипажа высоко оценил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

    «Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна — екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни. Герои», — написал он в своём Instagram.

  • В Росавиации также подтвердили, что пожара на борту лайнера не было.

  • Экипаж произвёл посадку с убранным шасси.

    «Приземление было произведено с убранным шасси, перед приземлением экипаж выключил двигатели», — уточнили в ведомстве.

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