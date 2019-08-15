Пострадали семь взрослых, трое детей: в Жуковском совершил жёсткую посадку пассажирский самолёт
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- © Ольга Шаврова
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15 августа 2019
«Нас эвакуируют, ребят, я благодарен пилотам не меньше, чем богу, и то, что мы аварийно сели, а не упали, это хорошо, но я не силен в терминологии. Мне приятны слова людей, которые рады, что мы остались живы, спасибо», — написал в Twitter один из очевидцев.
Мой самолёт упал pic.twitter.com/wOGNYxUxJu— романтика окраин (@artemiyplk) 15 августа 2019 г.
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В соцсетях пассажиры совершившего аварийную посадку самолёта делятся подробностями произошедшего.
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Он также выразил благодарность бортпроводникам, которые смогли оперативно провести эвакуацию пассажиров.
«Такое бывает крайне редко, может, раз в 50 лет. И птицы были такие крупные — чайки или вороны. Хорошо, что экипаж действовал правильно. Особенно большое спасибо бортпроводникам, нашим девочкам. Не растерялись и хорошо организовали эвакуацию», — добавил гендиректор авиакомпании.
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Между тем глава «Уральских авиалиний» заявил, что уверен в правильности действий пилотов А-321.
«Они сработали чётко, по инструкции, именно так, как их учили. Перед аварийной посадкой заглушили двигатели, как положено», — отметил он в комментарии Интерфаксу.
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В Следственном комитете России в связи с инцидентом заявили о возбуждении дела о нарушении правил безопасности полётов.
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В Минздраве региона высказали готовность принять всех пострадавших в ближайших больницах.
«Цифры меняются, распределяются те, кому нужна помощь стационара, кому нет. По цифрам информация уточняется, она будет в течение часа меняться. Все ближайшие больницы готовы принять всех пострадавших», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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На месте происшествия дежурят два вертолёта и семь машин скорой помощи.
«На месте два вертолёта ТЦМК, семь карет скорой помощи», — приводит РИА Новости сообщение ГУ МЧС.
К месту посадки А-321 уже прибыли восемь автобусов для эвакуации пассажиров.
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Действия экипажа высоко оценил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
«Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна — екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни. Герои», — написал он в своём Instagram.
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В Росавиации также подтвердили, что пожара на борту лайнера не было.
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Экипаж произвёл посадку с убранным шасси.
«Приземление было произведено с убранным шасси, перед приземлением экипаж выключил двигатели», — уточнили в ведомстве.