Пострадали семь взрослых, трое детей: в Жуковском совершил жёсткую посадку пассажирский самолёт

Пассажирский самолёт, следовавший по маршруту Москва — Симферополь совершил жёсткую посадку в подмосковном аэропорту Жуковский в километре от взлётно-посадочной полосы. Лайнер принадлежит авиакомпании «Уральские авиалинии». На борту находились 226 человек. По предварительным данным, причиной инцидента стал отказ двигателей. В МЧС России сообщили, что в результате инцидента пострадали 10 человек, среди которых трое детей. RT ведёт текстовую трансляцию.

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© Ольга Шаврова