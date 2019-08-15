Чёрные ящики экстренно приземлившегося А321 передадут в МАК

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Росавиация заявила, что найденные бортовые самописцы самолёта Airbus 321, который жёстко приземлился в Подмосковье, передадут в Межгосударственный авиационный комитет (МАК).
Чёрные ящики экстренно приземлившегося А321 передадут в МАК
  • © ГУ МЧС по Московской области

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Чёрные ящики А321 после аварийной посадки под Москвой не пострадали и будут переданы в МАК», — сказала собеседница.

Самолёт Airbus 321, следовавший из Москвы в Симферополь, совершил 15 августа экстренную посадку после возгорания двигателя при взлёте. Согласно последним данным, в настоящий момент в больнице после происшествия остаётся один человек

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело

RT ведёт текстовую трансляцию.

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