Чёрные ящики экстренно приземлившегося А321 передадут в МАК
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«Чёрные ящики А321 после аварийной посадки под Москвой не пострадали и будут переданы в МАК», — сказала собеседница.
Самолёт Airbus 321, следовавший из Москвы в Симферополь, совершил 15 августа экстренную посадку после возгорания двигателя при взлёте. Согласно последним данным, в настоящий момент в больнице после происшествия остаётся один человек
По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело.
RT ведёт текстовую трансляцию.