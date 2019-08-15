В МЧС назвали причину экстренной посадки самолёта в Подмосковье

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Причиной экстренной посадки пассажирского самолёта А-321 в Подмосковье стало загорание двигателя. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«У Airbus A-321 при взлёте загорелся двигатель, он совершил экстренную посадку, выкатился за пределы ВПП», — приводит Интерфакс сообщение.

Как уточнили в ведомстве, в результате инцидента пострадавших нет, всех пассажиров самолёта удалось эвакуировать.

Ранее пассажирский самолёт, вылетевший из Жуковского в Симферополь, совершил жёсткую посадку в Московской области. 

Отмечалось, что на борту воздушного судна находились более 100 пассажиров.

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