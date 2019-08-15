Комиссия МАК начала расследование аварийной посадки А321 в Подмосковье

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию, которая приступила к расследованию аварийной посадки самолёта Airbus 321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Московской области.
Комиссия МАК начала расследование аварийной посадки А321 в Подмосковье
  • © ГУ МЧС по Московской области
  • РИА Новости

«Комиссия приступила к работе», — приводит Интерфакс сообщение.

A321, следовавший из Москвы в Симферополь, совершил экстренную посадку после возгорания двигателя при взлёте.

По некоторым данным, причиной инцидента стало попадание птицы в один из двигателей. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Также было опубликовано видео с места происшествия.

Подробнее — в материале RT.

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