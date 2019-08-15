Комиссия МАК начала расследование аварийной посадки А321 в Подмосковье
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- РИА Новости
«Комиссия приступила к работе», — приводит Интерфакс сообщение.
A321, следовавший из Москвы в Симферополь, совершил экстренную посадку после возгорания двигателя при взлёте.
По некоторым данным, причиной инцидента стало попадание птицы в один из двигателей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Также было опубликовано видео с места происшествия.
Подробнее — в материале RT.