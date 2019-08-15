Опубликовано видео с места экстренной посадки самолёта А321

Короткая ссылка
Опубликовано видео с места жёсткой посадки самолёта Airbus 321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Подмосковье.

На кадрах видно, как люди организованно идут по полю, на которое приземлился лайнер. На видео зафиксирован и сам самолёт.

Также в ролике показана работа врачей скорой помощи, которые помогают пострадавшим в инциденте.

Самолёт A321 совершил экстренную посадку в Подмосковье после возгорания двигателя при взлёте. Согласно последним данным, 23 человека были госпитализированы после приземления лайнера.

СК уже возбудил уголовное дело по факту инцидента.

RT ведёт текстовую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить