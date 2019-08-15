Опубликовано видео с места экстренной посадки самолёта А321
На кадрах видно, как люди организованно идут по полю, на которое приземлился лайнер. На видео зафиксирован и сам самолёт.
Также в ролике показана работа врачей скорой помощи, которые помогают пострадавшим в инциденте.
Самолёт A321 совершил экстренную посадку в Подмосковье после возгорания двигателя при взлёте. Согласно последним данным, 23 человека были госпитализированы после приземления лайнера.
СК уже возбудил уголовное дело по факту инцидента.
RT ведёт текстовую трансляцию.