Опубликовано видео с места экстренной посадки самолёта А321

Опубликовано видео с места жёсткой посадки самолёта Airbus 321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Подмосковье.

На кадрах видно, как люди организованно идут по полю, на которое приземлился лайнер. На видео зафиксирован и сам самолёт.

Также в ролике показана работа врачей скорой помощи, которые помогают пострадавшим в инциденте.

Самолёт A321 совершил экстренную посадку в Подмосковье после возгорания двигателя при взлёте. Согласно последним данным, 23 человека были госпитализированы после приземления лайнера.

СК уже возбудил уголовное дело по факту инцидента.

RT ведёт текстовую трансляцию.