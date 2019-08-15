В Минздраве уточнили число пострадавших при ЧП с самолётом детей

Девять детей пострадали в результате ЧП с самолётом Airbus A321, который совершил жёсткую посадку в поле в Московской области.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона. «В результате аварийной посадки самолёта в Жуковском 23 человека доставлены в Раменскую центральную больницу в удовлетворительном состоянии с лёгкими травмами, в том числе девять детей», — говорится в сообщении. Медики заявили, что угрозы жизни пострадавших нет. Самолёт A321 совершил экстренную посадку после возгорания двигателя при взлёте. RT ведёт текстовую трансляцию.