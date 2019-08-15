Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов

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Пассажиры самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в поле в Московской области, рассказали о грамотных действиях пилотов воздушного судна.
Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов
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«Он смог грамотно посадить с достаточно большой высоты самолёт так, что все остались живы. Будет возможность — передайте поклон от пассажиров. Нас осмотрели врачи, а сейчас мы едем обратно в аэропорт», — цитирует kp.ru пассажира рейса.

По словам другого пассажира, были слышны хлопки двигателя самолёта. Пилоты воздушного судна пытались его перезапустить.

Ещё один пассажир в разговоре с телеканалом «360» заявил, что «самолёт начал терять высоту».

«Когда приземлились, все люди в панике начали разбегаться», — добавил он.

Самолёт A321 совершил экстренную посадку после возгорания двигателя при взлёте.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в результате ЧП пострадали десять человек, в том числе трое детей.

RT ведёт текстовую трансляцию.

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