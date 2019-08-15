В больнице после жёсткой посадки А321 остался только один человек
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Московской области.
Уточняется, что из 23 человек, доставленных в больницу, лишь один остался в медицинском учреждении.
«В Раменской больнице продолжает находиться одна пострадавшая в результате аварийной посадки самолёта в Жуковском. Медики оценивают её состояние как средней степени тяжести. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Остальные пострадавшие после осмотра врачами были отпущены домой», — заявили в ведомстве.
Самолёт A321 совершил экстренную посадку в Подмосковье после возгорания двигателя при взлёте. В результате происшествия 23 человека были госпитализированы.
СК уже возбудил уголовное дело по факту инцидента.
RT ведёт текстовую трансляцию.