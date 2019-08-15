В больнице после жёсткой посадки А321 остался только один человек

Короткая ссылка
Практически все люди, доставленные в больницу после жёсткой посадки самолёта Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Подмосковье, были отпущены домой после осмотра.
В больнице после жёсткой посадки А321 остался только один человек
  • © СК РФ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Московской области.

Уточняется, что из 23 человек, доставленных в больницу, лишь один остался в медицинском учреждении.

«В Раменской больнице продолжает находиться одна пострадавшая в результате аварийной посадки самолёта в Жуковском. Медики оценивают её состояние как средней степени тяжести. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Остальные пострадавшие после осмотра врачами были отпущены домой», — заявили в ведомстве.

Самолёт A321 совершил экстренную посадку в Подмосковье после возгорания двигателя при взлёте. В результате происшествия 23 человека были госпитализированы.

СК уже возбудил уголовное дело по факту инцидента.

RT ведёт текстовую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить