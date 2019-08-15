Фанат «Спартака» — об экстренной посадке А321: чудо, что мы живы

Фанат московского «Спартака» Артемий Поляков, который находился на борту самолёта A321, совершившего экстренную посадку в поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, рассказал о своём состоянии.

«Нормально себя чувствую. У друга, кажется, сломан палец, а так всё хорошо. Мы далеко от аэропорта сели, из зарослей выходили минут десять. До асфальтовой дороги метров 500 недотянули, пропахали землю брюхом. Спасибо пилотам и экипажу. Это чудо, что мы живы», — цитирует Полякова «Чемпионат».

Пассажирский самолёт Airbus A321 «Уральских авиалиний», который следовал по маршруту Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку в поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский. По данным руководства авиакомпании, у самолёта отказали двигатели после попадания в них птиц.

Ранее сообщалось, что чёрные ящики экстренно приземлившегося А321 передадут в МАК.