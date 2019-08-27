Проводы Самедова, предложение руки от Сафонова и диалог мальчика с Дзюбой: что обсуждали в седьмом туре РПЛ

Капитан сборной России Артём Дзюба пообщался с уфимскими болельщиками после первого поражения «Зенита» в сезоне. Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов сделал предложение своей девушке на следующий день после курьёзной ошибки в матче с «Локомотивом». Фанаты «Спартака» и руководство «Крыльев Советов» устроили пышные проводы экс-полузащитнику Александру Самедову по случаю завершения его карьеры. «Ростов» стилизовал игру с «Рубином» под рок-концерт, а корреспондент «Матч ТВ» провёл включение от бровки стадиона ЦСКА, несмотря на работу системы автоматического полива поля.

Почести Самедову

Московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов» устроили пышные проводы бывшему полузащитнику сборной России Александру Самедову, который в разное время выступал за обе команды.

Хавбек объявил о своём решении закончить карьеру ещё месяц назад, однако торжественная часть официального прощания с футболом была отложена до очной встречи первого и последнего клуба в карьере игрока.

Фанаты гостей разместили на секторе специальный баннер, изготовление которого, по информации RT, заняло пару дней. Надпись «В нашу историю ты вписан золотом» указывает на вклад Самедова в триумф красно-белых двухлетней давности.

Почётный статус экс-хавбека подчеркнуло и руководство самарского клуба. Перед стартовым свистком он вместе с космонавтом Олегом Кононенко нанёс символический удар по мячу, после чего Самедову передали побывавшие на МКС футболку и флаг «Крыльев».

Радости и печали Сафонова

Насыщенным на эмоции выдался отчётный уикенд и для 20-летнего вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова. Сначала перспективный голкипер подвёл свою команду, допустив курьёзную ошибку в матче с «Локомотивом», которая привела к голу. А спустя сутки Сафонов решился на важный шаг и сделал предложение своей девушке Анастасии.

О радостном событии футболист сообщил своим подписчикам в Instagram, выложив в сториз фотографию, на которой на безымянном пальце девушки было надето кольцо. Других комментариев от новоявленного жениха пока не последовало, молчание хранит и невеста Сафонова.

Страсти по Бергу

К слову, болельщики «Краснодара» не стали винить молодого игрока в пропущенном голе и поддержали Сафонова, а вот двум другим футболистам от краснодарцев досталось сполна.

Трибуны домашнего стадиона «быков» сначала освистали экс-форварда команды Фёдора Смолова, а затем направили волну негодования на нынешнего номинального лидера атак Маркуса Берга. Своё недовольство нулевой результативностью нападающего зрители обозначили неодобрительным гулом в его адрес.

Позже к поклонникам южан обратилось руководство клуба, призвавшее прекратить подобное поведение и направить все силы на поддержку, а не критику игроков. К этому в социальных сетях призвал коммерческий директор академии «Краснодара» Арам Фундукян.

«Мы привыкли, что в нашем клубе освистывают только тех, кто не отдаётся на поле, а это никак не относится к Маркусу. Мы видим его отношение на тренировках. Видим, как много он работает на поле и уже сейчас приносит немало пользы. Просто иногда нужно не слушать диванных аналитиков, а анализировать игру самим и прислушиваться к мнению наших тренеров. Освистывая Маркуса, вы не приносите пользы клубу. Наоборот, поддержка сейчас ему нужна больше, чем любому другому», — отметил функционер.

Руководители клуба также встали на защиту Фёдора Смолова.

«Мы всегда были клубом, который уважает свою историю. Когда вчера часть болельщиков плохо встретила Смолова, было неприятно. Надеюсь, что, когда Фёдор приедет к нам в следующий раз, мы встретим его подобающим образом», — добавил Фундукян.

К слову, Бергу досталось не только от поклонников футбола, но и от бывших игроков. В частности, на эпитеты не стал скупиться экс-полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров, сравнивший шведа с сосной. В своём Instagram он выложил фото хвойного дерева и устроил опрос среди подписчиков: кто лучше — дерево или форвард.

Ростовский креатив

Футбольный клуб «Ростов» подошёл ко встрече гостей из Казани творчески. Специально к приезду Романа Шаронова, который уже получил звание главного рокера РПЛ, менеджмент дончан устроил целое предматчевое шоу, стилизованное под рок-концерт.

В частности, афиша встречи седьмого тура была исполнена в стиле анонса выступления любимой группы Шаронова Metallica. А самого тренера и его визави Валерия Карпина изобразили в кожаных косухах, застывших с фирменными жестами рок-музыкантов.

Обыгрывание темы любви казанского наставника к тяжёлой музыке продолжилось и непосредственно на стадионе. В социальных сетях «Ростова» опубликовали фотографию из гостевой раздевалки, в центре которой красовалась барабанная установка, а на доске для тактического разбора маркером были выведены слова из песни Fight Fire with Fire.

После матча, который закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля, эффектно выступил и главный тренер ростовчан Валерий Карпин. Подводя итоги встречи, специалист отметил волнение, которое возникало у него во время игры, а после иронично прокомментировал трансферную кампанию клуба.

«У меня сейчас отходняк от таких нервов. Кто должен приехать, чтобы мы стали чемпионами? Дайте денег — и кто-нибудь приедет. Хотелось бы, конечно, чтобы это были Криштиану Роналду, Лионель Месси и Эден Азар», — заявил главный тренер «Ростова».

Всенародная любовь к Дзюбе

Действующий чемпион страны «Зенит» во втором матче кряду не сумел отличиться. Команда Сергея Семака в отсутствие самого специалиста на тренерской скамейке достаточно неожиданно оступилась в Уфе и потеряла единоличное лидерство в турнирной таблице.

Однако на народной любви к Артёму Дзюбе это никоим образом не сказалось. Так, на выходе со стадиона «Нефтяник» форварда ждала целая толпа местных болельщиков. Несмотря на усталость и разочарование от прошедшей встречи, нападающий не стал отказывать во внимании поклонникам, долго раздавал автографы и фотографировался с фанатами.

Обратил на себя внимание и другой футболист чемпионов — Ярослав Ракицкий. Украинский защитник, лишившийся места в национальной сборной своей страны после переезда в РПЛ, поздравил с Днём шахтёра всех жителей Донецка. За местный клуб игрок провёл 325 матчей.

«С Днём шахтёра! С Днём города, мой Донецк! Особенный день для каждой горняцкой семьи! Крепкого вам здоровья! Донецк, ты — моё сердце, моя душа! Я жду! Я верю!» — написал защитник в своём Instagram.

Звезда эфира

Самый запоминающийся телевизионный эпизод седьмого тура случился за несколько минут до старта встречи ЦСКА — «Ахмат».

Корреспондент «Матч ТВ» Евгений Евневич вышел в прямой эфир с бровки поля в тот момент, когда заработала автоматическая система полива. Однако несмотря на сильную струю воды, которая несколько раз окатывала его, репортёр не стал прерывать включение и продолжил зачитывать состав армейцев.

Чувство юмора и самоотверженность коллеги уже оценили более опытные и именитые спортивные журналисты. Так, комментатор Константин Генич назвал включение Евневича «великим», а Денис Казанский отметил, что курьёзный случай заслуживает вручения телевизионной премии «Тэфи».