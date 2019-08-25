«Не стоит обращать внимание на ошибку Сафонова»: о чём говорили тренеры после матча «Краснодар» — «Локомотив»

Тренерский штаб «Локомотива» устраивает ничейный результат в выездном поединке с «Краснодаром». Об этом после матча заявил наставник москвичей Юрий Сёмин. Кроме того, специалист пожелал удачи соперникам в ответном матче Лиги чемпионов с «Олимпиакосом». Тренер южан Сергей Матвеев заступился за вратаря Матвея Сафонова, из-за ошибки которого «Краснодар» пропустил в начале встречи, а также признался, что впервые не увидел в игре своих подопечных серьёзных ошибок.

«Краснодар» и «Локомотив» не выявили победителя в очном споре в рамках седьмого тура РПЛ и не смогли выйти на первое место в турнирной таблице. Однако, по мнению тренеров команд, ничейный результат встречи стал логичным результатом событий, которые разворачивались на поле. При этом наставник железнодорожников Юрий Сёмин считает, что хозяева поля эпизодически были ближе к победе.

Тренер начал анализ прошедшей встречи с объяснений того, почему он пошёл на смену игровой схемы и выставил в стартовом составе сразу трёх защитников. По словам Сёмина, этот шаг был вынужденным.

«Изначально работали и готовились к этому выезду по другой схеме, но впоследствии узнали, что 90 минут не сможет играть Алексей Миранчук, не выйдет Владислав Игнатьев, поэтому все важные решения принимали накануне. Но в целом я доволен, хотя могли сыграть и лучше. Понравилось то, что футболисты были дисциплинированы, хорошо работали. «Краснодар», на мой взгляд, был лучше и являлся фаворитом, так что то, что мы его не пустили вперёд, уже хорошо», — цитирует Сёмина пресс-служба «Локомотива».

Кроме того, тренер рассказал, какой компонент игры в исполнении «Локо» не понравился ему больше остальных.

«Мы на долгое время теряли инициативу. Нам не удавалось отбирать мяч в стадии развития атак «Краснодара». Если первые 30 минут всё шло отлично, то затем соперник переломил ситуацию», — признался специалист.

Кроме того, Сёмин заострил отдельное внимание на форварде своей команды Фёдоре Смолове. Тренер признался, что ждал от нападающего забитого мяча, и высказал недоумение по поводу поведения местных фанатов. На 84-й минуте встречи экс-нападающий «Краснодара» был освистан местной публикой, когда покидал поле.

«В целом игра Фёдора мне понравилась. Да, он должен был забить, но не забил. Но сама игра устроила. Его освистали фанаты? Если честно, то я думал, что они, наоборот, встретили его очень хорошо. Федю же везде любят, и у нас в Москве, и в Екатеринбурге, где он раньше играл», — высказался тренер красно-зелёных.

Сёмин также не оставил в стороне вопросы, касающиеся трансферной компании своего клуба. Специалист отметил, что рассчитывает на усиление, однако и без него обладает хорошим кадровым резервом.

«Кому не нужны приобретения? Если они в скором времени будут, то это отличные новости, если нет, то справимся и без них. У нас замечательные футболисты», — заявил он.

В заключении своей беседы с журналистами Юрий Сёмин оценил шансы «Краснодара» на победу в ответном матче раунда плей-офф с «Олимпиакосом». По мнению опытного тренера, несмотря на потери в составе и фору греков в четыре мяча, российская команда способна сотворить очередную сенсацию.

«Команда в сложном режиме. Восемь матчей подряд через два дня на третий, в таком графике побеждать очень сложно. До сих пор непонятно, как можно составлять такой календарь для команд, которые играют в еврокубках? У нас в прошлом году такая же ситуация была. Команды, которые выступают в Европе, защищают честь страны и должны иметь нормальный календарь для восстановления. Удачи «Краснодару» в ответной игре. Сделайте чудо!» — приводит слова Сёмина официальный сайт «Локомотива».

«Первая игра, которая понравилась командным взаимодействием»

Превосходство «Краснодара» над соперником отметил и тренер хозяев поля Сергей Матвеев. Специалист признался, что по ходу встречи практически не делал замечаний своим подопечным.

«Матч начался не очень просто для нас, мы пропустили мяч. Но команда быстро среагировала и начала действовать активнее. Считаю, что мы были немного ближе к победе, чем «Локомотив». Если честно, то это первая игра, которая понравилась с точки зрения командного взаимодействия», — цитирует тренера «Чемпионат».

В продолжении разговора Матвеев заступился за шведского форварда Маркуса Берга, которого болельщики и эксперты активно критикуют за низкую результативность.

«Чтобы ни говорили другие, мы знаем — он приносит пользу. На самом деле, он хорошо делает своё дело, и мы будем поддерживать своего игрока. Людям стоит посмотреть на него под другим углом», — заявил специалист.

По мнению Матвеева, критиковать не стоит и вратаря краснодарцев Матвея Сафонова. Голкипер допустил ошибку, которая привела к быстрому голу в исполнении «Локо».

«Не надо обращать внимание на ошибку Сафонова. Он столько раз выручал нас. Не стоит делать на этом акцент. Хотя не буду скрывать, пропускать в начале игры всегда тяжело. Это значительно поменяло ход матча. Но мы смогли быстро перестроиться в атакующие действия, хорошо контролировали мяч и добились успеха», — рассказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

Кроме того наставник южан отметил положительную динамику в игре команды. По его мнению, плотность календаря не сказалась на физическом и моральном состоянии футболистов.

«Показали хороший уровень игры. Отрадно, что, несмотря на такой график, мы по-прежнему в тонусе и демонстрируем высокий уровень подготовки и хорошее качество игры. Радует, что после такого неприятного поражения мы собрались и выдали классный матч», — отметил Матвеев.

Матвеев рассказал и о настроении команды в преддверии ответного матча с «Олимпиакосом».

«Сегодня, после такого ужасного поражения в Греции, стадион собрался и поддержал нас. Это очень важно для команды. Не сомневаемся, что и во вторник соберётся аншлаг. Мы же, в свою очередь, постараемся перевернуть представление о том, что всё уже закончено. В футболе много таких примеров. Никто руки не опустил. Главное, как начнётся игра. Если забьём быстрый гол, то всё может перевернуться», — цитирует тренера «Матч Премьер».