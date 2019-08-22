Травмы лидеров, проблемы в атаке, отсутствие инстинкта самосохранения: что стоит за провалом «Краснодара» в ЛЧ

«Краснодар» в гостях крупно проиграл «Олимпиакосу» и практически потерял шансы на выход в групповой этап Лиги чемпионов. Подопечные Мурада Мусаева пропустили четыре безответных мяча, три из которых пришлись на последние 12 минут основного времени. О том, что стало причиной провала в Пирее после впечатляющей победы в Порту недельной давности — в материале RT.

Накануне «Краснодар» потерпел одно из самых крупных поражений в истории, уступив на выезде «Олимпиакосу» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Четыре безответных мяча в ворота Матвея Сафонова практически перечеркнули надежды подопечных Мурада Мусаева на выход в групповую стадию соревнований. Ранее ни одному коллективу не удавалось отыграть такое отставание в отборе самого престижного европейского клубного турнира.

Несмотря на тот факт, что разгром в Пирее является неожиданным, его можно объяснить логически, отключив эмоциональную окраску. Безусловно, одной из главных причин фиаско стали травмы ведущих игроков в лице Ари, Александра Мартыновича, а также Реми Кабеллы, который вынужден был покинуть поле по ходу первого тайма.

С учётом четырёх пропущенных голов особенно губительным для «быков» стало отсутствие их капитана и лидера обороны. Мартыновича сложно назвать футболистом элитного уровня, но он сумел стать неотъемлемым звеном нынешней защиты «Краснодара», что было отлично заметно во встрече с красно-белыми. Если Урош Спайич более-менее справился со своими обязанностями, то Йон Гудни Фьолусон регулярно допускал позиционные ошибки и оказался виновен как минимум в двух пропущенных мячах.

Таким образом, этот матч в очередной раз показал, что «Краснодару» необходимо усиление не только атакующей и средней линии, но и оборонительной. Травма Мартыновича обнажила проблему коллектива, которую вряд ли получится решить за счёт собственных резервов. На данный момент Мусаев просто не располагает альтернативными вариантами, следовательно, единственным выходом является приобретение качественного центрального защитника.

В целом, пока трансферная кампания южан производит неоднозначное впечатление. Усилением безо всяких оговорок можно считать разве что приобретение Тонни де Вилены. Остальные новички пока скорее расстраивают. Это касается и Руслана Камболова. В межсезонье он был приобретён на смену возрастному, но при этом не желающему идти на сокращение зарплаты Шарлю Каборе.

В противостоянии с «Олимпиакосом» опорный хавбек поучаствовал сразу в двух пропущенных голах своей команды, поспособствовав организации контратак соперника. Россиянин подолгу держал мяч в поисках вариантов для передачи, что позволяло грекам успешно накрывать игроков чёрно-зелёных. Именно неудачные пасы полузащитника стали причиной точных ударов Мигеля Герреро и Лазара Ранджеловича.

Но если появление на поле Фьолусона и Камболова было практически неминуемым ввиду отсутствия адекватной замены, то выход в стартовом составе Маркуса Берга и Юнеса Намли вызвал серьёзные вопросы. В первую очередь это касается шведа, который пока так и не смог однозначно продемонстрировать, зачем его пригласили в команду.

Очевидно, «Краснодару» требовался фактурный форвард, способный заменить подверженного травмам Ари. По описанию Берг отлично подходил на эту роль, особенно с учётом его громадного опыта выступлений и отличной статистики в последних двух сезонах. Так, в 58 матчах он записал на свой счёт 46 голов и 12 результативных передач, пусть и за «Аль-Айн» из ОАЭ.

Однако в России Маркус пока не показал своих лучших качеств, даже несмотря на доверие со стороны тренерского штаба. Так, он начинал в основе все три матча квалификации Лиги чемпионов, но запомнился исключительно упущенными возможностями.

Что касается Намли, то его появление на поле не вызвало бы вопросов, если бы не великолепная игра Магомеда-Шапи Сулейманова в ответной встрече с «Порту». В Греции все ожидали увидеть молодого воспитанника команды в основе, но его место занял Юнес. В свете этого действия датчанина были обречены оцениваться под микроскопом, а он ещё и провёл довольно блёклый матч. Вкупе с провалом Берга неудивительно, что после финального свистка наставнику коллектива Сергею Матвееву пришлось отвечать на вопросы о целесообразности выбора состава.

Тренерский штаб предпочёл легионеров воспитанникам академии и прогадал. Сулейманов и Иван Игнатьев как минимум не испортили бы впечатление от игры команды в атаке, где в прошедшей встрече у кубанцев получалось крайне мало. С учётом активности хозяев оба футболиста способны были бы успешно разгонять контрвыпады, а Иван мог бы создать серьёзные проблемы фактурным и неповоротливым защитникам греков.

Если Мусаев был настроен на игру вторым номером, то появление Берга кажется ещё более нелогичным. В свои 33 года швед уже не обладает высокой скоростью, что наглядно подтвердилось в середине второго тайма. Маркус мог вырваться один на один с Жозе де Са, но быстро понял, что не сможет убежать от преследователей и пробил мимо ворот.

Впоследствии Сулейманов и Игнатьев всё же появились на поле, но это произошло слишком поздно. Первый сменил Намли на исходе часа игры, а второй — Берга десять минут спустя. К этому моменту Кабелла уже выбыл из-за травмы, а «Краснодар» сначала потерял мысль в нападении, а затем и вовсе забыл об осторожности.

За четырьмя пропущенными голами немного отошла на второй план невыразительная игра «быков» в атаке. Так, за весь матч гости нанесли по воротам Жозе де Са вдвое меньше ударов, чем их соперники (9:20), а в створ попали и того меньше — всего дважды. Для сравнения, хозяева аж восемь раз беспокоили Сафонова, и половину попыток реализовали.

Однако это также не является чем-то новым для «Краснодара» образца нынешнего сезона. За исключением 30-минутной феерии на «Драгау» подопечные Мусаева практически не показывали целостной игры впереди, вследствие чего не отметились ни одном забитым мячом в пяти оставшихся таймах квалификационного турнира — трёх с «Порту» и двух — с «Олимпиакосом». Это говорит о том, что пока главный тренер так и не смог научить коллектив существовать без травмированных Виктора Классона и Юрия Газинского, а также покинувших юг России Маурисио Перейры и Шарля Каборе.

Триумф в Португалии обусловлен скорее невероятным настроем команды, помноженным на расслабленность «драконов» после гостевого успеха, а также фантастической игрой Сулейманова. Однако даже в том матче заметны были серьёзные проблемы в созидании.

Кроме того, в Греции вновь проявилась давняя болезнь «Краснодара». Он уже давно приучил, что патологически не умеет проводить концовки важных матчей — как в РПЛ, так и в еврокубках. Достаточно вспомнить две последние дуэли с «Зенитом». Так, в прошлом сезоне чёрно-зелёные упустили шансы побороться за чемпионство, а в нынешнем — выйти в лидеры турнирной таблицы. Сюда же можно отнести гол на 87-й минуте в гостевой встрече с «Байером», а также на 93-й — в домашней игре с «Валенсией», лишивший «быков» путёвки в четвертьфинал Лиги Европы.

Фиаско в Греции лишь в очередной раз напомнило об отсутствии инстинкта самосохранения у «Краснодара», которое уже не раз проявлялось по ходу ключевых встреч. Возможно, в Пирее сказалось и отсутствие на тренерском мостике Мусаева, которое не позволило ему в нужный момент должным образом повлиять на своих подопечных. Однако факт остаётся фактом — «Быки» регулярно допускают одни и те же ошибки. И три гола в последние 12 минут основного времени — наглядное тому свидетельство.