«Надо биться друг за друга»: что говорили игроки и тренеры перед матчем ЛЧ «Краснодар» — «Олимпиакос»

Футболисты «Краснодара» прибыли в Грецию на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором встретятся с «Олимпиакосом». Они уже осмотрели стадион, а также провели тренировку. По словам главного тренера Сергея Матвеева, в матче не примут участие Ари и Александр Мартынович. Полузащитник южан Тонни Вилена рассказал, что давление со стороны трибун не станет проблемой для гостей, а наставник греческого коллектива Педру Мартинш отметил, что соперник может в любой момент преподнести сюрприз.

21 августа состоится первый матч в рамках раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов, в котором сойдутся российский «Краснодар» и греческий «Олимпиакос». Встреча состоится на 33-тысячном стадионе «Караискакис». По сообщению пресс-службы команды из Пирея, на игре планируется аншлаг, так как за сутки до стартового свистка в кассах осталось лишь несколько тысяч билетов.

Футболисты «Краснодара» уже прибыли в Грецию. «Быки» успели побывать на стадионе и провели подготовительную сессию. Правда, в ней не принимали участие сразу несколько важных игроков. Как отметил наставник южан Сергей Матвеев, в серии с «Олимпиакосом» одноклубникам не помогут нападающий Ари и защитник Александр Мартынович, получивший травму в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».

«С нами приехал Реми Кабелла. Вероятность, что он выйдет на поле не стопроцентная, но она есть. Что касается Маркуса Берга, то мы довольны его игрой. В каждом своём матче он имел моменты. Да, пока не удалось их реализовать, но мы надеемся, что в ближайшее время это произойдёт», — рассказал тренер на предматчевой пресс-конференции.

Пресс-конференция и тренировка перед матчем ЛЧ «Краснодар» — «Олимпиакос»

Одним из главных героев предыдущего квалификационного раунда Лиги чемпионов стал форвард Магомед-Шапи Сулейманов, отметившийся дублем в ворота «Порту». Матвеев отметил, что футболист не стал жертвой звёздной болезни после своего успеха и по-прежнему находится в хорошей форме.

«Никаких небес после «Порту» не было. Он работает в обычном режиме. Старается приносить пользу коллективу насколько это возможно», — пояснил специалист.

Матвеев отдал должное и футболистам «Олимпиакоса», особо отметив полузащитника Матьё Вальбуэна, а также успешные действия коллектива в защите.

«Разумеется, Вальбуэна ведёт игру. Исполняет большое количество стандартов, которые приносят много пользы. Греки не пропустили в четырёх матчах подряд. Это хороший показатель действий в обороне. Но мы всё же постараемся забить мяч, приложим для этого все усилия. Ведь гол в гостях — это весомый аргумент в двухматчевом противостоянии», — отметил специалист.

При этом он не решился делать предположения о том, какой тактики будет придерживаться соперник в матче.

«Олимпиакос» — интересная, сильная команда, но мне сложно залезть в голову к другому тренеру. Постараемся быть готовыми к любой тактике оппонента, матч будет сложным», — заключил Матвеев.

Перед тренировкой с журналистами пообщался и полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена, к которому в прошлом «Олимпиакос» проявлял интерес на трансферном рынке. Он выразил надежду на положительный исход встречи в Греции, а также отметил настрой своих одноклубников.

«Для нас важно победить. По моему мнению, мы находимся в хорошей форме, несмотря на плотный график. Некоторые игроки проходят реабилитацию, но все остальные в порядке. Знаю, что Берг уже имеет опыт взятия ворот «Олимпиакоса». Надеюсь, забьёт и завтра. Он уже рассказывал о нашем будущем противнике, отмечал его крепкую оборону», — поделился своими ожиданиями нидерландец.

Греческие болельщики — одни из самых эмоциональных в Европе, что неоднократно играло решающую роль. Однако поклонникам чёрно-зелёных не стоит опасаться. По мнению Вилены, «Краснодар» полностью готов к давлению со стороны трибун.

«На самом деле, вопрос в том, в какой форме ты находишься. Если готов — значит, победишь. У наших игроков достаточно опыта выступления в больших матчах, и мы приложим максимум усилий. Завтра надо быть командой, биться друг за друга», — добавил полузащитник.

Об особенном настрое «Краснодара» на первый в его истории матч на подобном уровне говорят и сообщения «быков» в социальных сетях.

«Вылетаем в Грецию. Планируем привезти не только магнитик», — пошутили в пресс-службе южан.

«Вальбуэна с годами становится только лучше»

Разумеется, в стане «Олимпиакоса» также настраиваются исключительно на положительный исход. При этом главный тренер Педру Мартинш отметил, что оба коллектива имеют равные шансы на попадание в групповую стадию Лиги чемпионов. По его словам, соперник преподнёс сюрприз, одержав итоговую победу над «Порту», в связи с чем его подопечным не стоит заранее расслабляться.

«Да, «Краснодар» не так долго играет в еврокубках, но в его составе есть футболисты с таким опытом. Это сильная и опытная команда, быстрая в атаках, которая умеет владеть мячом, поэтому я бы не стал выделять кого-то одного. Она уже не раз доказывала превосходство над разными оппонентами. Со своей стороны мы должны быть внимательны и сосредоточены», — рассказал португалец.

По его словам, греки готовы ответить на активные действия южан в атаке и будут стараться как можно больше владеть мячом.

«Мы не должны позволять противнику отбирать мяч. Во-первых, наше преимущество будет заключаться в том, что мы играем дома. Во-вторых, болельщики всегда здесь нас активно поддерживают. В-третьих, выход в группу Лиги чемпионов — это престижно и соответствует амбициям клуба. Игроки понимают: от этого зависит не только будущее коллектива, но и их собственное», — объяснил португалец.

Он не стал раскрывать свои планы по поводу состава «Олимпиакоса», однако подчеркнул, что тренерский штаб формирует команду перед каждым конкретным матчем, исходя из того, в какой форме находятся футболисты.

«Я не согласен, что победный состав не меняют. На подготовку влияют много факторов. Следим за состоянием игроков. Хорошо сохраняем победный коллектив, но на тренировке кто-то может быть готов лучше — он и выйдет на поле. С другой стороны, тактическая подготовка зависит и от соперника. Поэтому вероятность замен есть. Что касается Вальбуэна, то у нас в Португалии говорят, что с годами человек становится только лучше. Матьё соответствует этой пословице», — отметил Мартинш.

В конце пресс-конференции португалец выразил слова поддержки знаменитому тренеру Дэвиду Блатту. Наставник баскетбольного «Олимпиакоса» написал открытое письмо болельщикам, в котором признался, что болен рассеянным склерозом.

«Желаю ему скорейшего выздоровления. Баскетбол в Греции очень популярен, Дэвид нужен команде», — сказал Мартинш.

В свою очередь, своими ожиданиями от предстоящего матча поделился защитник хозяев Константинос Цимикас. Он признался, что красно-белые чувствуют себя уверенно после успеха в предыдущих раундах Лиги чемпионов, а также отметил, что большую роль сыграет первый матч «Олимпиакоса» на домашней арене.

«Главное, что костяк команды сохранился, как и тренер. Он доверяет коллективу. Это комфортные условия для работы. На домашнем поле ты забываешь обо всём. Видишь болельщиков, как они поют, скандируют. Это наполняет огромной силой. Не чувствуешь боли, не думаешь ни о чём, кроме результата, на котором сконцентрирован», — заявил футболист.

Кроме того, он добавил, что не боится персональной дуэли с Сулеймановым.

«Я играю хорошо, только удачно действует вся команда. Да, мне приходилось противостоять лучшим игрокам соперников в матчах с «Викторией» и «Истанбулом», но таков футбол. Необходимы внимание и концентрация», — заключил Цимикас.