«Краснодар» обыграл «Порту» со счетом 3:2 в квалификации ЛЧ

Российский «Краснодар» победил «Порту» по сумме двухматчевого противостояния и сыграет в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Матч, проходивший на стадионе «Драгау» в Порту, завершился со счётом 3:2.

В составе «Краснодара» дважды забил Магомед-Шапи Сулейманов. Ещё один гол на счету Тонни де Вилены.

У «Порту» забитыми мячами отметились Зе Луиш и Луис Диас.

Итоговый счёт по сумме двух матчей — 3:3. «Краснодар» прошёл за счёт большего количества голов, забитых на выезде.

В следующем раунде турнира российский клуб сыграет с греческим «Олимпиакосом».

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» обвинил «Порту» в срыве показа матча «Краснодара» в России.