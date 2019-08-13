«Краснодар» обыграл «Порту» со счетом 3:2 в квалификации ЛЧ
Матч, проходивший на стадионе «Драгау» в Порту, завершился со счётом 3:2.
В составе «Краснодара» дважды забил Магомед-Шапи Сулейманов. Ещё один гол на счету Тонни де Вилены.
У «Порту» забитыми мячами отметились Зе Луиш и Луис Диас.
Итоговый счёт по сумме двух матчей — 3:3. «Краснодар» прошёл за счёт большего количества голов, забитых на выезде.
В следующем раунде турнира российский клуб сыграет с греческим «Олимпиакосом».
Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» обвинил «Порту» в срыве показа матча «Краснодара» в России.