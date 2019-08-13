«Матч ТВ» обвинил «Порту» в срыве показа матча «Краснодара» в России
«Телевизионные права на данный поединок принадлежат непосредственно клубу «Порту». Несмотря на согласование всех условий и наличие уже подписанного договора, за полтора часа до игры клуб «Порту» поменял условия, отказавшись предоставлять доступ к трансляции матча. Вещание поединка проходит исключительно в официальном клубном приложении «Порту», — гласит заявление на сайте телеканала.
Также указано, что руководство «Краснодара» пыталось поспособствовать телеканалу в получении прав на показ игры.
Ранее стала известна причина отмены трансляции матча «Порту» — «Краснодар» на «Матч ТВ».