Стала известна причина отмены трансляции матча «Порту» — «Краснодар» на «Матч ТВ»

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Российский телеканал не сумел договориться о покупке прав на трансляцию с португальской стороной.
Стала известна причина отмены трансляции матча «Порту» — «Краснодар» на «Матч ТВ»
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Напишите это той стороне, которая выкатила совершенно нереальные условия продажи трансляции. Так дела нельзя вести просто», — написал в Twitter комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев в ответ на гневный пост одного из пользователей.

Вместо матча «Порту» — «Краснодар» «Матч ТВ» транслирует поединок амстердамского «Аякса» и греческого ПАОКа.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» громит «Порту» после первого тайма матча ЛЧ.

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