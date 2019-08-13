Стала известна причина отмены трансляции матча «Порту» — «Краснодар» на «Матч ТВ»

Российский телеканал не сумел договориться о покупке прав на трансляцию с португальской стороной.

«Напишите это той стороне, которая выкатила совершенно нереальные условия продажи трансляции. Так дела нельзя вести просто», — написал в Twitter комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев в ответ на гневный пост одного из пользователей.

Вместо матча «Порту» — «Краснодар» «Матч ТВ» транслирует поединок амстердамского «Аякса» и греческого ПАОКа.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» громит «Порту» после первого тайма матча ЛЧ.