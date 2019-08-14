Вылет киевского «Динамо», трудности «Аякса» и 22 пенальти в Копенгагене: итоги ответных матчей квалификации ЛЧ

Во вторник состоялись ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Киевское «Динамо» дома не сумело обыграть «Брюгге» и завершило выступление в главном еврокубке. При этом «Аякс» прошёл ПАОК лишь благодаря трём пенальти. А «Црвена Звезда» одолела «Копенгаген» в серии одиннадцатиметровых, причём соперники исполнили 22 попытки.

Шесть мячей и два удаления в Киеве

В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» будет единственной командой из стран постсоветского пространства, поскольку выступление в главном еврокубке завершили азербайджанский «Карабах» и киевское «Динамо».

Вице-чемпион Украины в первом матче уступил «Брюгге» на выезде с минимальным счётом и имел вполне рабочие шансы на выход в следующий этап. Вдобавок уже на шестой минуте Виталию Буяльскому удалось вывести хозяев вперёд. Однако незадолго до перерыва гости удачно разыграли угловой и восстановили статус-кво на табло.

В начале второго тайма киевляне вновь вышли вперёд, но для победы по сумме двух встреч им требовался ещё один мяч. «Динамо» всей командой пошло вперёд и за это было наказано результативной контратакой соперника — 2:2.

Но подопечные Александра Хацкевича не сдавались до самого конца и в добавленное время вновь добились преимущества в счёте — Брандон Мехеле отправил снаряд в собственные ворота. На то, чтобы забить решающий мяч, у киевлян оставалось несколько минут, но незадолго до финального свистка футболист «Брюгге» поставил точку в данном противостоянии — 3:3. Бельгийский коллектив идёт дальше.

При этом заканчивали встречу соперники в неполных составах. Сначала вторую жёлтую карточку получил защитник хозяев Никита Бурда, а затем — нападающий гостей Перси Тау.

Невероятная серия пенальти в Копенгагене

Лишь в одном матче игрового дня соперникам пришлось выявлять сильнейшего в серии пенальти. «Копенгаген» и «Црвена Звезда» во второй раз подряд сыграли вничью со счётом 1:1. Причём чемпиону Сербии в Дании удалось выйти вперёд на 18-й минуте, но перед самым перерывом равновесие восстановил экс-форвард «Локомотива» Даме Н’Дойе.

Забить ни в основное, ни в дополнительное время футболистам больше не удалось, зато не обошлось, как и в Киеве, без пары удалений. В результате командам пришлось приступить к «лотерее». Гости начали её крайне неудачно и из первых трёх ударов реализовали только один. Казалось, «Црвена Звезда» может попрощаться с мечтами о том, чтобы во второй раз подряд пробиться в групповой этап ЛЧ.

Но следом начали ошибаться и хозяева. Всё тот же Н’Дойе при счёте 3:3 после промаха соперника мог принести «Копенгагену» победу, но не реализовал попытку. Следом гости вновь промахнулись, но и Карло Бартолец не сумел переиграть вратаря. В итоге промах Йонаса Винда вывел «Црвену Звезду» в следующий раунд, где она померится силами с «Янг Бойз».

Три одиннадцатиметровых в ворота ПАОК

Лишь пенальти помогли пройти дальше и действующему полуфиналисту Лиги чемпионов «Аяксу», ведь судья из Англии Крейг Поусон назначил в ворота ПАОК в Амстердаме сразу три одиннадцатиметровых. Правда, все они получились практически бесспорными. Два из них Душан Тадич реализовал, а один не смог — сейв совершил Александрос Пасхалакис.

При этом открыть счёт удалось именно чемпиону Греции. Уже на 23-й минуте Диего Бисесвар с линии штрафной пробил в ближний угол. Но фол всё того же Бисесвара позволил Поусону указать на точку перед самым перерывом.

А ближе к концу хозяева дожали уступающего в классе соперника, отличившись ещё дважды. Второй мяч Бисесвара на 93-й минуте уже не спас ПАОК, ведь на то, чтобы отыграться и пробиться в раунд плей-офф, у них времени не осталось.

Победа соперника «Краснодара»

А вот другой греческой команде — «Олимпиакосу» — удалось пройти дальше, и теперь коллективу из Пирей предстоит встретиться с «Краснодаром». Соперником многократного чемпиона страны по третьему квалификационному раунду был турецкий «Истанбул Башакшехир», и красно-белые дважды переиграли оппонента.

На выезде подопечные Педру Мартинша одержали победу с минимальным счётом, а дома забили в ворота соперника два безответных мяча. При этом в первом тайме гости вполне могли отличиться сами, но выше всяких похвал действовал Жозе де Са, который в Стамбуле отразил пенальти. К слову, он продлил свою сухую серию в ЛЧ до четырёх встреч.

А «Олимпиакос» после перерыва дважды отличился благодаря розыгрышу стандартных положений. Примечательно, что пенальти реализовал экс-полузащитник «Динамо» Матьё Вальбуэна, которому вновь предстоит приехать в Россию. Также отомстить «Краснодару» за вылет «Порту» попытаются сразу три португальца в составе пирейцев. Правда, лишь де Са в прошлом защищал цвета «драконов».

С другой стороны, для многих маститых возрастных звёзд «Истанбула» эта Лига чемпионов может стать последней: Робиньо, Демба Ба, Гаэль Клиши, Арда Туран — все они давно перешагнули 30-летний рубеж.

Семь голов и невероятная концовка в Глазго

Наконец, невероятно драматичный поединок состоялся в Шотландии, где «Селтик» принимал ЧФР «Клуж». Первый матч завершился вничью — 1:1, и хозяева считались фаворитами противостояния. Однако сильнейшая команда Румынии на исходе получаса игры открыла счёт благодаря точному удару Чиприана Дяка.

Коллектив из Глазго рук не опустил и во втором тайме сумел не только отыграться, но и выйти вперёд. В составе подопечных Нила Леннона отличились Джеймс Форрест и Одсонн Эдуар. Впрочем, за 15 минут до конца на помощь гостям пришёл судья, назначивший в ворота соперника неоднозначный пенальти, который реализовал Бийель Омрани — 2:2. Этот счёт уже устраивал «Клуж».

Однако и это был ещё не конец. «Селтик» всей командой пошёл к чужим воротам и буквально в следующей атаке вновь вырвался вперёд.

Но следующий результативный удар Омрани оказался для хозяев фатальным, а в концовке они пропустили в контратаке и четвёртый мяч. В результате «Клуж» прошёл в раунд плей-офф, где сыграет с чешской «Славией». А в активе Омрани значатся уже шесть голов в шести встречах квалификации ЛЧ.