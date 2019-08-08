Поражение бывшей команды Кудряшова и успех спартаковского австрийца: итоги матчей 3-го раунда квалификации ЛЧ

В Лиге чемпионов состоялись первые матчи третьего квалификационного раунда. В противостоянии, которое определит будущего соперника «Порту» или «Краснодара» в следующем раунде, «Олимпиакос» обыграл бывший клуб Фёдора Кудряшова «Истанбул Башакшехир». А команда экс-защитника «Спартака» Эмануэля Погатеца ЛАСК на выезде неожиданно оказалась сильнее «Базеля».

Отражённый пенальти на последних минутах и удаление

Главным событием игрового дня для российских болельщиков, безусловно, стало противостояние «Краснодара» и «Порту». Однако практически одновременно начался матч «Истанбула Башакшехира» и «Олимпиакоса». Именно с победителем этой пары в следующем раунде могут сыграть южане, если пройдут в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

В первой встрече огромный шаг к успеху сделал вице-чемпион Греции. Команда из Пирея большую часть матча владела преимуществом и создавала моменты у ворот амбициозных хозяев, цвета которых ещё в прошлом сезоне защищал футболист сборной России Фёдор Кудряшов.

А в самом начале второго тайма «Олимпиакос» закономерно вышел вперёд. После подачи бывшего игрока «Динамо» Матьё Вальбуэны мяч в ворота отправил Георгиос Масурос. Лишь после этого «Истанбул» активизировался и перехватил инициативу. При этом за десять минут до финального свистка хозяева остались в меньшинстве после того, как полузащитник Ирфан Джан Кавечи получил вторую жёлтую карточку.

Однако в концовке главным героем стал португальский голкипер гостей Жозе Де Сеа. Он не только совершил несколько эффектных и важных сейвов, но и отразил одиннадцатиметровый от Эдина Вишчи уже в добавленное арбитром время. Таким образом вратарь продлил свою «сухую серию» в Лиге чемпионов до трёх матчей и помог «Олимпиакосу» одержать важнейшую победу и сделать шаг к долгожданному возвращению в групповой этап турнира.

Холодный душ для «Базеля»

Пожалуй, главная сенсация игрового дня произошла в Швейцарии, где опытный еврокубковый боец «Базель» уступил серебряному призёру первенства Австрии ЛАСК. При этом гости впервые в своей истории принимают участие в Лиге чемпионов, если не брать в расчёт две игры в Кубке европейских чемпионов в далёком 1965-м.

В результате дебютная встреча сложилась для команды из Линца лучше не придумаешь. Под проливным дождём подопечные Валерьена Исмаэля дважды поразили ворота маститого соперника. Сначала Гернот Траунер в самом дебюте второго тайма выпрыгнул выше всех на подаче углового, а затем Жоау Клаусс Де Мелло отправил снаряд в сетку благодаря рикошету.

Единственное, что удалось «Базелю» — сократить отставание в счёте до минимума, причём сделать это красиво. В концовке Лука Зуффи с линии штрафной отправил снаряд точно в девятку.

К слову, успеху ЛАСК вполне могут порадоваться и поклонники «Спартака», ведь к победе австрийского клуба оказался причастен экс-защитник красно-белых Эмануэль Погатец. 35-летний защитник выступал в России в 2005-м, а запомнился нанесением тяжелейшей травмы молодому футболисту «Шинника» Ярославу Харитонскому, после которой тот был вынужден завершить карьеру.

Падение «Марибора» и удобная ничья для «Селтика»

Неожиданно уверенно «Русенборг» обыграл на выезде «Марибор», хотя сильнейшая команда Словении не так давно пробивалась в групповой этап Лиги чемпионов, где даже отнимала очки у «Спартака».

На этот раз подопечные Дарко Миланича безропотно пропустили сразу три мяча от команды из Тронхейма, хотя первый тайм завершился без голов. Примечательно, что дубль в составе «Русенборга» оформил 32-летний нападающий Александр Сёдерлунд. Теперь на его счету в нынешнем сезоне ЛЧ значатся уже четыре точных удара. А прежде в главном еврокубке форвард не забивал никогда.

В составе «Марибора» же единственный гол на свой счёт записал 35-летний бразилец Маркос Таварес, который защищает цвета команды уже 11 лет. Примечательно, что в 2017-м именно его результативная передача помогла «Марибору» уйти от поражения на последних минутах в выездном матче со «Спартаком».

Ну а «Русенборг», который уже прошёл чемпиона Северной Ирландии «Линфилд» и чемпиона Белоруссии БАТЭ, сделал очередной шаг к тому, чтобы впервые за 14 лет пробиться в групповой этап ЛЧ.

Наконец, в ещё одном матче игрового дня разошлись миром чемпион Румынии ЧФР «Клуж» и сильнейший коллектив Шотландии «Селтик». Команды обменялись забитыми мячами ещё в первом тайме. На гол однофамильца бывшего нападающего «Рубина» и «Зенита» Марио Рондона ответил форвард шотландской команды Джеймс Форрест. Таким образом, «Селтик» увёз из Клужа стратегически важную результативную ничью и будет иметь преимущество перед ответным матчем.