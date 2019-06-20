Защитник сборной России по футболу Кудряшов покинул турецкий клуб «Истанбул Башакшехир»
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Об этом коллектив из Стамбула сообщил в социальной сети Twitter.
Кудряшов пополнил состав «Истанбул Башакшехир» в январе 2019 года и помог турецкому коллективу завоевать комплект серебряных медалей национального чемпионата. Защитник принял участие в восьми матчах турнира, отметившись одним забитым мячом.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов предположил, что Кудряшов может вернуться в один из отечественных клубов.