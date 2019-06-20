Защитник сборной России по футболу Кудряшов покинул турецкий клуб «Истанбул Башакшехир»

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Турецкий футбольный клуб «Истанбул Башакшехир» объявил о прекращении сотрудничества с 32-летним защитником сборной России по футболу Фёдором Кудряшовым.
Защитник сборной России по футболу Кудряшов покинул турецкий клуб «Истанбул Башакшехир»
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Об этом коллектив из Стамбула сообщил в социальной сети Twitter.

Кудряшов пополнил состав «Истанбул Башакшехир» в январе 2019 года и помог турецкому коллективу завоевать комплект серебряных медалей национального чемпионата. Защитник принял участие в восьми матчах турнира, отметившись одним забитым мячом.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов предположил, что Кудряшов может вернуться в один из отечественных клубов.

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