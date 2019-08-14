«Один из важнейших матчей в истории клуба»: что говорили тренеры и футболисты после победы «Краснодара» над «Порту» в ЛЧ

Победа над «Порту» в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов станет хорошим подарком на день рождения президенту «Краснодара» Сергею Галицкому. Об этом заявил главный тренер Сергей Матвеев. Автор двух голов Магомед-Шапи Сулейманов посвятил этот успех тем, кто не верил в команду, а нападающий Ари отметил, что футболисты российского коллектива бились друг за друга. Наставник португальцев назвал несправедливым результат первого тайма и признался, что выступление в Лиге Европы не соответствует амбициям клуба.

Вечером 13 августа «Краснодар» одержал одну из самых важных побед в своей истории и прошёл в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. После неутешительного поражения на своём поле, в гостях подопечные Мурада Мусаева сумели сотворить практически невозможное и взять верх над завсегдатаем главного европейского клубного турнира. Встреча с «Порту» завершилась со счётом 3:2 в пользу «быков».

Ввиду отсутствия у Мусаева необходимой лицензии, участие в пресс-конференции уже традиционно принял номинально главный тренер Сергей Матвеев. Именно он руководил действиями команды в важнейшем матче с «драконами», подменяя своего коллегу, не имеющего возможности присутствовать на скамейке.

«Очень рады победе, хотим поздравить президента клуба Сергея Галицкого, у которого завтра день рождения. Это будет хорошим подарком. Спасибо нашим болельщикам, добравшимся в Португалию в небольшом количестве. Для них сегодняшний успех многое значит. Мы провели два разных тайма — начали хорошо, использовали свои сильные стороны, исполнив стандарт и проведя две контратаки. Первый матч был равным и по моментам, и по игре, а здесь удалось быстро забить, что повлияло на ход встречи и всего противостояния», — заявил Матвеев.

Одним из главных творцов чуда на «Драгау» стал воспитанник российского клуба Магомед-Шапи Сулейманов. По ходу прошлого сезона молодой футболист успел обрести славу так называемого джокера — игрока, который выходит на поле по ходу встречи и помогает своему коллективу добиться необходимого результата. При этом многие эксперты отмечали, что его появления в стартовом составе очень часто завершались неудачно.

Однако на этот раз Сулейманов неожиданно оказался в основе и на все 100% воспользовался своим шансом. Магомед-Шапи оформил дубль, причём второй мяч был забит в излюбленном стиле известного голландца Арьена Роббена. Россиянин на большой скорости сместился с правого края в центр и пробил в дальний угол так, что отразить этот удар было практически невозможно.

«Конечно, я счастлив. Хочу передать привет всем тем, кто говорил, что «Порту» приговор для нас, что мы их не пройдём и так далее. Какой смысл выходить на поле, если не верить в себя? Первый мяч я забил после быстрой контратаки, а во втором голе почти всё так же — сместился под свою любимую левую и ударил», — цитирует Сулейманова «Матч ТВ».

При этом концовку встречи форвард был вынужден досматривать со скамейки. На 65-й минуте тренерский штаб «быков» принял решение усилить оборону и выпустил на поле Йона Гудни Фьолусона.

«При счете 3:0 верил в возможности «Краснодара», но понимал, что будет тяжело, так как «Порту» в любом случае не сдался бы. Вы сами видели насколько нервной была концовка, они смогли отыграть два мяча. Хочу сказать спасибо команде, которая выстояла. Надеюсь, мы пройдём и следующий раунд», — заключил Сулейманов.

Победой над португальским грандом восхитился и капитан Александр Мартынович. Защитник выступает за «Краснодар» с 2010 года и успел пройти путь от первого дивизиона до Премьер-лиги. Но даже он отвёл этому успеху особое место.

«Наверное, это был один из важнейших матчей в истории клуба. Это большая победа для нас. «Порту» — очень серьёзный клуб. Берёт гордость, что мы смогли пройти его», — признался Мартынович.

По его словам, во втором тайме южане старались действовать «по счёту» и были настроены на то, чтобы удержать заработанное преимущество.

«Концовка получилась очень нервная, но рад, что ребята полностью выложились и довели дело до победного конца», — отметил игрок.

В следующем раунде «Краснодару» предстоит ещё одно тяжёлое испытание в лице самого титулованного коллектива Греции. В прошедшем сезоне «Олимпиакос» завоевал серебряные медали первенства страны и ввиду этого был вынужден пробиваться в групповую стадию Лиги чемпионов со второго квалификационного раунда. Пока подопечные Педро Мартинса выступают более чем уверенно и уже успели одолеть «Викторию Пльзень» и «Истанбул Башакшехир». Примечательно, что за эти четыре встречи красно-белые забили семь мячей и не пропустили ни одного.

«В раунде плей-офф точно никому не будет легко. «Олимпиакос» — очень серьёзная команда, с историей. Будем настраиваться, но перед этим у нас очень важный матч в чемпионате, надо сконцентрироваться на нём», — добавил Мартынович.

В отличие от своего партнёра Сулейманова, Иван Игнатьев появился на поле по ходу встречи, сменив многоопытного Маркуса Берга. Юный форвард не смог отметиться результативными действиями, но также внёс свой вклад в успех.

«Краснодар» — мой дом, ни капли не сомневался в своих партнёрах. Поздравляю всех с исторической победой. Заметил много людей из своей же страны, которые не верят в коллектив. Больше всего посвящаю этот успех им, потому что надо болеть за свой клуб и своих парней», — приводит слова Игнатьева ТАСС.

Стоит напомнить, что в ответной встрече «Краснодар» не мог рассчитывать на одного из своих лидеров в лице Ари. Форвард получил травму задней поверхности бедра и был вынужден пропустить не только игру с «Порту», но и матч пятого тура РПЛ с «Рубином».

«Сегодня мы были большими молодцами, взяли верх в очень сложном матче, игроки «Краснодара» бились друг за друга. У нас было мало времени на восстановление после последней встречи в чемпионате России. Но футболисты выполнили установки тренера, грамотно оборонялись, и это принесло нужный результат», — отметил нападающий.

После поражения от «Краснодара» футболисты «Порту» были не в настроении общаться с прессой. Эмоции игроков объяснимы, ведь в последний раз команда не доходила до групповой стадии турнира восемь лет назад. В сезоне-2009/10 «драконы» заняли третье место в чемпионате Португалии и были вынуждены ограничиться выступлением в Лиге Европы.

«Несправедливо и тяжело пропускать гол через две минуты после стартового свистка. Второй мяч нам забили, когда мы атаковали, а соперник убежал в контрнаступление. Так было и в случае с третьим. Мои футболисты отреагировали фантастически. Вторая половина матча была лучше первой. «Порту» верил, что сможет отыграться, но первый тайм был очень неудачным для нас», — цитирует главного тренера португальцев Сержиу Консейсау «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Record.

На выезде «Порту» добился победы с минимальным счётом и имел комфортное преимущество перед ответной встречей. Однако в первые 14 минут пропустил дважды и оказался в роли догоняющего. При этом Консейсау считает, что причиной неудачи не старте не была недооценка соперника.

«Это была моя ошибка. Мои игроки дали фантастический ответ на то, что было в несправедливом первом тайме. Никто не любит уступать. Наше место в Лиге чемпионов, а мы будем в Лиге Европы, не там, где должны. Мы понимаем разочарование болельщиков, это не соответствует нашим амбициям», — отметил специалист.

По словам наставника, неудача в квалификации Лиги чемпионов не повлияет на его перспективы в клубе.

«Когда я приехал сюда четыре года назад, «Порту» ничего не выигрывал. С тех пор мы были чемпионами, брали Суперкубок Португалии, выступали в 1/4 финала Лиги чемпионов. У меня никогда не будет проблем в «Порту». Мне нравится здесь», — заключил Консейсау.