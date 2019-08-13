Троевластие в гонке бомбардиров, голевая засуха «Сочи» и четыре удаления: чем запомнился 5-й тур РПЛ

Нападающие Артём Дзюба и Эльдор Шомуродов догнали Александра Соболева в гонке бомбардиров, заодно принеся победы своим командам. «Сочи» в пятом матче подряд не смог открыть счёт забитым голам в РПЛ, но сумел на выезде сдержать ЦСКА. Победный для «Спартака» матч против «Ахмата» стал четвёртым за уикенд, в котором игрок был удалён с поля. RT рассказывает о самых интересных событиях пятого тура РПЛ.

Невероятное спасение «Оренбурга» и дубль после выхода на замену

Открылся пятый тур высшего дивизиона чемпионата России по футболу матчем «Оренбурга» и «Тамбова». Подопечные Владимира Федотова, потерпевшие на старте четыре поражения подряд, были настроены наконец набрать первые очки во встрече с новичком РПЛ.

Однако на деле оренбургская команда едва вновь не проиграла. В первом тайме хозяева хотя и владели преимуществом, но пропустили после углового. А после перерыва гости провели хорошую контратаку и удвоили преимущество в счёте.

Казалось, «Оренбург» продлит неудачную серию, но всё изменил выход на поле молодого форварда Джоэля Фамейе. Буквально за пять минут он отличился дважды и восстановил равенство на табло. При этом второй мяч ганец, возможно, забил из небольшого офсайда.

В концовке уже хозяева штурмовали ворота соперника, тем более что «Тамбов» остался в меньшинстве после того, как Валерий Чуперка получил вторую жёлтую карточку. Однако вырвать победу «Оренбургу» не удалось — матч завершился результативной ничьей.

Гол Дзюбы и травма Шунина

В одном из центральных матчей тура в Москве встретились «Динамо» и «Зенит». Бело-голубые на родном реконструированном стадионе были настроены отобрать очки у лидера, однако потерпели закономерное поражение.

Во многом ход игры предопределил гол Артёма Дзюбы уже на десятой минуте. После передачи Сердара Азмуна капитан сборной России ворвался в штрафную и спокойно пробил в створ мимо Антона Шунина. Причём сам голкипер в этой ситуации получил травму и был вынужден уступить место на поле дебютанту Игорю Лещуку. А сам Дзюба с 105 голами вошёл в пятёрку лучших бомбардиров РПЛ за всю историю.

Пропустив, динамовцы пытались отыграться, но им, как и в предыдущих матчах, явно не хватало последнего паса. Моментов у ворот Андрея Лунёва практически не возникало.

Во втором тайме «Зенит» также владел преимуществом и неоднократно мог удвоить преимущество в счёте. Только Азмун упустил пару стопроцентных моментов. Бело-голубые же начали отвечать лишь ближе к финальному свистку, когда красную карточку получил Артур Юсупов.

В концовке встречи питерцы всё же забили второй мяч. Дзюба на этот раз сделал результативную передачу и помог отличиться Магомеду Оздоеву. Таким образом, на счету Артёма в РПЛ уже семь баллов за результативность — четыре гола и три передачи.

Грубая ошибка вратаря и удаление Намли

Не менее принципиальный матч состоялся на юге России, где «Краснодар» после поражения от «Порту» принимал отлично начавший сезон «Рубин». В результате южанам удалось одержать крайне важную победу с минимальным счётом. Причём единственный мяч они забили уже на 17-й минуте после грубейшей ошибки Юрия Дюпина. Вратарь вынес мяч точно на Реми Кабелла, а тот сделал результативную передачу на вышедшего в стартовом составе Ивана Игнатьева. Молодой форвард записал на свой счёт третий гол в текущем сезоне РПЛ.

В дальнейшем «Краснодар» продолжил владеть преимуществом, но интригу в противостоянии решил возродить судья Сергей Лапочкин, который в конце первого тайма удалил с поля Юнеса Намли за два опасных фола.

В большинстве «Рубину» после перерыва удалось перехватить инициативу, но выше всяких похвал действовал Матвей Сафонов, который совершил несколько эффектных сейвов. Впрочем, в концовке хозяева сами могли забить, но традиционно вышедший на замену Магомед-Шапи Сулейманов пробил в перекладину. Тем не менее перед ответным матчем с «Порту» подопечные Мурада Мусаева набрали необходимые три очка в чемпионате.

Курьёзный гол и промах по пустым воротам

Воскресная программа пятого тура открылась противостоянием «Арсенала» и «Уфы» в Туле. Матч проходил с небольшим преимуществом хозяев, но одержать победу им помог удачный рикошет. В конце первого тайма Виктор Альварес решился на дальний удар, мяч попал в голову Йонуцу Неделчару и дезориентировал Александра Беленова. Для испанца этот гол стал первым в составе «канониров».

Любопытно, что практически тут же «Уфе» удалось забить похожий мяч, но судья справедливо отменил взятие ворот из-за офсайда.

Во втором тайме гости попытались спастись, но у «Арсенала» было больше шансов увеличить преимущество в счёте. Так, незадолго до финального свистка вышедший на замену Ламек Банда обыграл Александра Беленова, но не попал в пустые ворота.

Однако это не помешало тулякам одержать вторую подряд победу в РПЛ. После вылета из квалификационного раунда Лиги Европы подопечные Игоря Черевченко очков не теряют. А вот «Уфа» продлила свою безвыигрышную серию в выездных встречах чемпионата России до 21 матча. В последний раз в гостях башкортостанцы побеждали в марте 2018-го.

Четыре безответных мяча и фантастический удар Крыховяка

Единственный разгром тура произошёл в матче «Локомотива» и «Урала». Железнодорожники в Черкизове к радости собственных болельщиков поймали кураж и не оставили сопернику ни единого шанса. Подопечные Юрия Сёмина имели огромное количество моментов, хотя и сами могли пропустить.

Для гостей же всё складывалось по наихудшему сценарию. Уже к середине первого тайма они пропустили дважды (забитыми мячами отметились Фёдор Смолов и Рифат Жемалетдинов) и были вынуждены идти вперёд и раскрываться, чем с удовольствием пользовался вице-чемпион.

Ближе к финальному свистку хозяева довели счёт до неприличного. Сначала Гжегожу Крыховяку удался потрясающий удар в самую девятку из-за пределов штрафной, а затем Алексей Миранчук, ворвавшись в штрафную, с достаточно острого угла покатил мяч в дальний угол — 4:0. «Локомотив» одержал третью победу в четырёх последних матчах РПЛ.

Кровь Чалова и крепость Точилина

ЦСКА повторить успех железнодорожников не удалось. Армейцы дома так и не смогли распечатать ворота новичка премьер-лиги «Сочи». Подопечные Александра Точилина с первых минут ушли в глухую оборону, а во втором тайме и вовсе играли на отбой.

Взламывать насыщенную оборонительную крепость соперника подопечным Виктора Гончаренко удавалось с трудом, и лишь в концовке — с выходом на поле Яки Бийола в пару к Фёдору Чалову — у ворот Сослана Джанаева начали возникать моменты.

Под занавес матча судья Виталий Мешков вполне мог назначить пенальти в ворота гостей после того, как Иван Миладинович ударил локтем в нос Чалова, но даже не свистнул фол, хотя лицо форварда заливала кровь.

Удаление после гола и дубль Бакаева

В свою очередь, принципиальный соперник ЦСКА «Спартак» в преддверии дерби одержал красивую выездную победу над «Ахматом». Не менее важным для болельщиков стал и тот факт, что значимый вклад в успех внесли все три новичка команды — Андре Шюррле, Йордан Ларссон и Гус Тиль.

Однако главным героем встречи вновь стал Зелимхан Бакаев. В Швейцарии два его точных удара помогли красно-белым обыграть «Тун», а в Грозном он вновь оформил дубль. Причём на это у полузащитника ушло меньше 15 минут. Сначала он реализовал выход один на один, а затем, обыграв защитника, красиво пробил в дальний угол.

Во втором тайме точку в противостоянии поставил Андре Шюррле, забивший свой дебютный мяч в составе «Спартака». Не ушёл с поля без баллов за результативность и Тиль. Голландец отдал две голевые передачи.

«Ахмату» же удалось забить мяч престижа, причём автор гола Аблайе Мбенеге через минуту после этого радостного события был удалён с поля. Форвард умудрился получить две жёлтые карточки подряд: одну — за перепалку с Георгием Джикией сразу после точного удара, а вторую — за удар по ноге защитнику. К слову, самого Георгия после этого пришлось менять. И это единственная ложка дёгтя для Олега Кононова в преддверии столичного дерби.

Четвёртый гол Шомуродова и второе место «Ростова»

Завершался пятый тур в Ростове-на-Дону, где у местной команды, не проигравшей пока ни одного матча, появился шанс выйти на второе место, обойдя целую группу из четырёх клубов, имеющих в своём активе по десять очков. В гости к подопечным Валерия Карпина пожаловали «Крылья Советов», которыми руководил бывший наставник «Ростова» Миодраг Божович.

Этот матч также стал своеобразной дуэлью двух главных открытий этого сезона — нападающих Эльдора Шомуродова и Александра Соболева. После игры турецкие СМИ сообщили, что на трибунах присутствовали скауты, которые оценивали обоих игроков для «Галатасарая».

Наверняка они в большей степени оказались под впечатлениям от игры узбекского форварда. На 33-й минуте он замкнул пас от Алексея Ионова, до этого прорвавшегося по левому флангу. Этот гол, позволивший Шомуродову присоединиться к Дзюбе и Соболеву на вершине гонки бомбардиров (по четыре года), стал единственным и принёс «Ростову» очередную победу. «Крылья» же проиграли четвёртый раз подряд — после победы над ЦСКА они не набрали ни одного очка.