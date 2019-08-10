«Оренбург» набрал первое очко в РПЛ, сыграв вничью с «Тамбовом»

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«Оренбург» и «Тамбов» сыграли вничью в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Оренбург» набрал первое очко в РПЛ, сыграв вничью с «Тамбовом»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:2.

По ходу матча «Тамбов» вёл благодаря голам Седрика Гогуа и Хасана Мамтова на 26-й и 68-й минутах, однако дубль Джоэля Фамейе не позволил гостям одержать победу.

«Оренбург» прервал серию из четырёх поражений подряд и набрал первое очко в нынешнем сезоне, сравнявшись с «Сочи». «Тамбов» поднялся на 13-е место.

Ранее Анатолий Бышовец рассказал, как скоро Малком адаптируется в «Зените».

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