Дубль Сулейманова, 11 сейвов Сафонова и гол Зе Луиша: как «Краснодар» выбил «Порту» из Лиги чемпионов

«Краснодар» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграл «Порту» и пробился в раунд плей-офф. В первом тайме южане забили три безответных мяча, а дубль оформил Магомед-Шапи Сулейманов. Однако после перерыва гости пропустили дважды, в том числе отличиться удалось экс-форварду «Спартака» Зе Луишу. Победный результат российской команде помог добыть совершивший 11 сейвов Матвей Сафонов.

Травма Ари и необходимость забивать

Дебют в Лиге чемпионов получился для «Краснодара» крайне непростым. Во-первых, жребий подкинул команде в соперники по третьему квалификационному раунду, пожалуй, самого сложного соперника из всех возможных — регулярного участника главного еврокубка «Порту». Во-вторых, в стартовом матче южане дома потерпели обидное поражение с минимальным счётом, пропустив единственный мяч на 89-й минуте со штрафного. При этом судья сразу после перерыва не назначил в ворота португальского коллектива пенальти.

Впрочем, помощник главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева Сергей Матвеев после финального свистка заявил, что не считает данный проигрыш приговором. Подняла болельщикам настроение и важная победа над «Рубином» в РПЛ в субботу.

Правда, в Португалии южанам предстояло сыграть без Ари, который выбыл из строя из-за повреждения задней поверхности бедра. Не обошёлся без потерь и «Порту», причём португальцы рисковали лишиться капитана Данилу Перейра. Полузащитник из-за мышечного повреждения пропустил стартовый матч чемпионата Португалии с «Жил Висенте».

К слову в нём «драконы» потерпели неожиданное поражение — 1:2, что также вселило надежду в сердца поклонников российской команды. А переоценить значимость Перейры для «Порту» было сложно, ведь после ухода целого ряда лидеров он превратился фактически в ключевую фигуру в игре команды.

Однако повреждение в конечном итоге не помешало капитану получить место в основе хозяев на важнейшую игру.

Мусаев же сделал в стартовом составе всего одну перестановку по сравнению с первым матчем — место Юнеса Намли на правом фланге неожиданно занял Магомед-Шапи Сулейманов. А вот Маркус Берг снова получил место в ростере, несмотря на не самую удачную игру в Краснодаре, в то время, как лучший бомбардир команды в текущем сезоне Иван Игнатьев остался в запасе.

Два гола в дебюте и невероятная игра Сулейманова

Игра с самого начала складывалась для «Краснодара» успешно. Команде как воздух был необходим быстрый мяч, и команда забила его уже на второй минуте. Причём непосредственное участие во взятии чужих ворот принял именно вышедший в старте «джокер» Сулейманов. Магомед-Шапи выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда последовала скидка на Тонни де Вильену, а тот головой отправил снаряд в сетку.

Теперь уже «Порту» требовалось идти вперёд и раскрываться, что разумеется, шло лишь на руку быстрым футболистам атакующей группы гостей. В результате вскоре подопечные Мусаева увеличили преимущество в счёте. Они убежали в контратаку, а Вандерсон вырезал отличную передачу направо на Сулейманова. Магомед-Шапи вышел один на один с голкипером и отправил ему мяч между ног — 2:0. Это уже было похоже на нокдаун.

Обескураженным хозяевам нужно было атаковать, но они похоже были попросту шокированы происходящим. Внутрь чужой штрафной проникать удавалось нечасто, поэтому следовали лишь дальние удары, которые не несли в себе особой опасности. Правда, в одном из моментов снаряд после выстрела Сержиу Оливейры с дальней дистанции попал в одного из защитников «Краснодара» и едва не влетел в угол, но «Краснодару» повезло. Тут же после подачи углового Пепе пробил выше.

А вот у южан получалось практически всё, и незадолго до конца первого тайма они довели счёт до разгромного. В центре внимания вновь оказался Сулейманов. Молодой полузащитник получил мяч на правом фланге, сместился в центр и с линии штрафной пробил точно в дальний угол.

У тренерского штаба «Порту» после этого не оставалось иного выхода, кроме как идти ва-банк и выпускать Зе Луиша — хозяевам необходимо было забивать минимум трижды, но в такой сценарий верилось слабо. Болельщики проводили хозяев свистом, в котором чувствовалось отчаяние.

Нервный тайм и осада от «Порту»

Однако второй тайм получился для «Краснодара» откровенно «валидольным», хотя этого ничто не предвещало. Мало того, «Порту» из-за травмы лишился Сержиу Оливейры, который неудачно столкнулся с Русланом Камболовым.

Но по истечении часа игры российским болельщикам вновь напомнил о себе Зе Луиш. В Краснодаре он заработал решающий штрафной, а в Португалии вышел на замену и забил. После подачи с фланга экс-форвард «Спартака» сократил отставание в счёте.

Причём буквально за несколько минут до этого стопроцентный момент упустил Берг. После прострела слева швед бил, казалось, наверняка и мог забивать четвёртый, но хозяев спас вратарь.

А, пропустив, гости откровенно прижались к собственной штрафной. Соперник же старался растягивать оборону южан через фланги и грузить мяч в штрафную на высоких нападающих. Получалось неплохо, да и у подопечным Мусаева в какой-то момент затряслись колени.

К счастью, уверенно себя чувствовал Сафонов. Например, он буквально спас команду после мощнейшего выстрела Муссы Мареги в самый угол. Всего же Матвей записал в свой актив 11 сейвов.

С выходом в опорную зону Йона Гудни Фьолуссона ситуация, казалось, выровнялась, но за 15 минут до финального свистка «Краснодар» пропустил ещё. На этот раз Луис Диас классным ударом положил снаряд в дальний угол.

В концовке же поклонникам южан приходилось неоднократно хвататься за сердце. Хозяева перешли на навал и выпустили на поле всех рослых футболистов. Чувствовалось, что «Краснодар» держится из последних сил.

Правда, в концовке снять все вопросы в контратаке мог Дмитрий Стоцкий, но ему не удалось переиграть голкипера в ближнем бою.

Вдобавок к основному времени матча судья добавил целых пять минут, но гости всё же выстояли и сумели даже немного отодвинуть игру от своих ворот. С финальным свистком подопечные Мусаева буквально рухнули на газон — они провели исторический для себя матч. За право сыграть в групповом этапе сыграет с греческим «Олимпиакосом».