Хет-трик Стерлинга, травма Алиссона и успех Слуцкого: главные события в европейском футболе

В матче первого тура английской премьер-лиги «Манчестер Сити» с разгромным счётом переиграл «Вест Хэм», а «Ливерпуль» лишился своего голкипера Алиссона из-за травмы. Дубль Гарри Кейна на последних минутах матча помог «Тоттенхэму» одолеть «Астон Виллу», а «Монако» без Александра Головина крупно уступило «Лиону». «Витесс» Леонида Слуцкого одержал первую победу в сезоне, а донецкий «Шахтёр» взял верх над киевским «Динамо».

Четыре гола за 35 минут и травма Алиссона

В своём стартовом матче в сезоне-2019/20 «Ливерпуль» дома экзаменовал вернувшегося в АПЛ после трёхлетнего отсутствия «Норвич Сити». Как и ожидалось, серебряный призёр прошлого розыгрыша не испытал никаких проблем и уже в первом тайме решил исход встречи. С 7-й по 42-ю минуту матча подопечные Юргена Клоппа четырежды заставили капитулировать Тима Крула. По голу на свой счёт записали Вирджил ван Дейк и Дивок Ориги, а Мохаммед Салах добавил к точному удару ещё и результативную передачу. Начало разгрому положил защитник «канареек» Грант Хэнли, отметившийся автоголом.

Ложкой дёгтя для «красных» стала травма вратаря Алиссона, который за несколько минут до перерыва неудачно ввёл мяч в игру ударом от ворот. По сообщениям СМИ, у бразильца есть подозрение на разрыв икроножной мышцы, из-за чего он рискует пропустить от четырёх до шести недель.

Во втором тайме хозяева сбавили обороты и позволили гостям размочить счёт. Автором единственного точного удара в составе «Норвича» стал Теэму Пукки. Таким образом, «Ливерпуль» оказался сильнее в своей 12-й дуэли с новичками премьер-лиги подряд и продлил свою беспроигрышную домашнюю серию в АПЛ до 40 встреч. По этому показателю мерсисайдцы уступают лишь «Челси», который в период с марта 2004-го по октябрь 2008-го не проигрывал дома на протяжении 86 матчей.

Хет-трик Стерлинга и рекорд «Манчестер Сити»

В отличие от своих главных соперников, «Манчестер Сити» свою первую встречу в сезоне проводил в гостях. Подопечные Хосепа Гвардиолы пожаловали на удачный для них стадион «Лондон», на котором ранее уже успели забить 18 мячей (больше, чем на любой другой гостевой арене). На этот раз «горожане» также не поскупились на голы и оформили свою крупнейшую в истории победу в матче первого тура АПЛ.

Небесно-голубые пять раз оставили не у дел Лукаша Фабьянски, а особенно отличился Рахим Стерлинг. Английский полузащитник записал на свой счёт три гола и стал всего лишь восьмым футболистом в истории, который отметился хет-триком в первом туре. В последний раз это удавалось форварду «Челси» Дидье Дрогба в сезоне-2010/11.

Также своё имя на табло зажгли Габриэль Жезус, который не уходил с поля без голов в последних пяти матчах в Лондоне, а также Серхио Агуэро, со второго раза реализовавший 11-метровый. Фабьянски справился с первым ударом, но арбитр вновь поставил мяч на «точку» из-за заранее вбежавшего в штрафную защитника «Вест Хэма». Аргентинец не повторил своей ошибки и теперь имеет в своём активе семь мячей в первых турах АПЛ. Больше только у Уэйна Руни, Фрэнка Лэмпарда и Алана Ширера (у всех по восемь).

Дубль Кейна и неудачная серия Грилиша

«Тоттенхэм» неожиданно испытал проблемы в противостоянии с «Астон Виллой». Вернувшиеся в АПЛ после трёхлетнего отсутствия «львы» оказали грозному оппоненту достойное сопротивление и большую часть встречи вели в счёте. Уже на девятой минуте Джон Макгинн воспользовался замешательством обороны и забил свой первый мяч в высшем английском футбольном дивизионе.

Однако удержать преимущество гостям не удалось. Подопечные Маурисио Почеттино долго боролись с невезением, но с 73-й по 90-ю минуты трижды отправили мяч в сетку ворот противника. Сначала свой первый гол в АПЛ оформил экс-хавбек «Лиона» Танги Ндомбеле, а затем дублем отметился Гарри Кейн. Форвард дважды здорово открылся в штрафной площади и оставил не у дел Тома Хитона.

«Тоттенхэм» набрал три очка и поддержал почин «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», а главным неудачником встречи стал форвард «Астон Виллы» Джек Грилиш. Молодой нападающий стал единственным игроком в истории, уступившим в 19 матчах АПЛ подряд.

Разгром «Монако» без Головина

В пятницу, 9 августа, стартовал чемпионат страны и во Франции. В первом матче нового сезона сошлись «Монако» Александра Головина и «Лион». Правда, сам россиянин участие во встрече не принимал из-за дисквалификации.

Монегаски потерпели разгромное поражение — 0:3. Встреча получилась для подопечных Леонарду Жардима неудачной во всех отношениях. Во-первых, хозяева пропустили уже на пятой минуте после подачи углового.

Во-вторых, в середине первого тайма «Монако» осталось в меньшинстве. Опытнейшей Сеск Фабрегас, проиграв борьбу за мяч в чужой штрафной, зачем-то наступил на голеностоп сопернику. Судья сначала показал испанцу жёлтую карточку, но посмотрев повтор и увидев кровоподтёки на ноге пострадавшего футболиста, удалил полузащитника.

Практически тут же голкипер хозяев Антони Лопеш умудрился пропустить невероятный мяч между ног после удара Мемфиса Депая метров с 30. Во втором тайме монегаски пытались спастись и много атаковали, но в концовке встречи пропустили и третий мяч. Сезон начался для команды Головина хуже не придумаешь. Возможно, с возвращением Александра на поле дела коллектива наладятся.

Успех Слуцкого

Куда лучше начался сезон для «Витесса» Леонида Слуцкого и Вячеслава Караваева. В первом туре команда из Арнема едва не обыграла сам «Аякс», а во втором одержала выездную победу над «Виллемом II». Первый тайм закончился без голов, но после перерыва «Витесс» дожал оппонентов.

Забитыми мячами отметились 21-летний Джей-Рой Грот и словенец Тим Матавж, а обе голевые передачи записал на свой счёт Брайан Линссен. Караваеву баллы за результативность на этот раз набрать не удалось, но он провёл на поле все 90 минут. К слову, в прошлом сезоне «Витесс» дважды обыграл «Виллем II» с общим счётом — 6:3. В субботу эта удачная для арнемцев серия продолжилась.

Победа «Шахтёра» в украинском дерби

На Украине в рамках третьего тура премьер-лиги состоялось главное дерби страны — киевское «Динамо» принимало «Шахтёр». В последний раз пути команд пересекались совсем недавно. В конце июля бело-голубые обыграли «горняков» в матче за Суперкубок. Теперь принципиальные соперники встретились в УПЛ.

Поединок получился крайне богатым на события. Сначала гостям удалось открыть счёт на 21-й минуте благодаря невероятному удару Жуниора Мораеса пяткой. Киевляне в этом эпизоде предъявляли претензии арбитру, поскольку считали, что отдавший результативную передачу Манор Соломон упустил мяч за лицевую, но повтор показал, что это не так.

«Динамо» удалось отыграться незадолго до перерыва, причём грубейшую ошибку допустил опытнейший вратарь «Шахтёра» Андрей Пятов. После удара из-за пределов штрафной он по-волейбольному отразил мяч прямо на Жерсона Родригеса, а тот точно пробил головой.

Победу гостям принёс Марлос, гол которого также получился невероятно красивым. На входе в штрафную он продемонстрировал фирменную бразильскую технику, обманул сразу трёх оппонентов и пробил в ближний угол. Небольшой рикошет только помог нападающему. Таким образом, «Шахтёру» удалось взять реванш за поражение в матче за Суперкубок и одержать 33-ю победу в противостоянии с киевлянами при 31 поражении.