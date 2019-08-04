Победа по пенальти: «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» и завоевал Суперкубок Англии

«Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии оказался сильнее «Ливерпуля». Основное время встречи закончилось вничью. «Горожан» вывел вперёд Рахим Стерлинг, но подопечные Юргена Клоппа отыгрались благодаря голу вышедшего на замену Жоэля Матипа. Между тем в серии пенальти сильнее был коллектив Хосепа Гвардиолы, которому удалось начать второй сезон подряд с завоевания престижного трофея.

Жалобы Клоппа в отсутствие Мане

Начало августа — пора открытия сезона в ведущих европейских футбольных странах. По традиции он стартует матчами за Суперкубок. Накануне обладателя престижного трофея определили во Франции и Германии, а в воскресенье пришла очередь Англии.

Вполне логично, что в битве за очередной титул сошлись две команды, которые в прошлом сезоне до конца боролись за чемпионство и на голову превосходили остальных оппонентов, — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». При этом «горожане» выиграли не только АПЛ, но и оба кубковых национальных турнира — Кубок Англии и Кубок лиги.

Таким образом, «Ливерпуль» получил право оспорить трофей у принципиального соперника лишь на правах серебряного призёра первенства страны, зато подопечные Юргена Клоппа выиграли Лигу чемпионов.

Сам немец перед поединком за Суперкубок через прессу пожаловался на то, что «Манчестер Сити», по сути, может тратить на новых футболистов столько денег, сколько захочет.

Хосеп Гвардиола в ответ напомнил, что «Ливерпуль» тоже является не самым бедным клубом.

«Конечно, мне не нравятся слова Клоппа, поскольку это неправда. В прошлом году мы потратили только £17 млн на одного игрока. Два сезона назад я тратил много, но только потому, что пришёл в команду, где было 10—11 футболистов старше 30 лет», — цитирует испанца Sky Sports.

К слову, в нынешнее трансферное окно «Манчестер Сити» потратил на новых футболистов €90 млн, а «Ливерпуль» — €1,9 млн. Но новичков обеих команд в стартовом составе на матч практически не оказалось, разве что в центре у манкунианцев вышел Родри.

Оба коллектива фактически сражались силами старой гвардии. При этом имелись опасения, что мерсисайдцам в игре за Суперкубок не поможет убойное трио нападающих — Роберто Фирмино, Мохамед Салах и Садио Мане, но в результате на «Уэмбли» отсутствовал лишь сенегалец, чьё место в ростере ожидаемо занял Дивок Ориги.

Быстрый гол «Манчестер Сити» и травма Зане

При этом игра началась для «Ливерпуля» неудачно. Уже на 12-й минуте соперник открыл счёт. «Горожане» быстро разыграли стандарт, а Александр Зинченко, подключившись по флангу, выполнил навес в штрафную. В свою очередь, Давид Силва сделал скидку на Рахима Стерлинга, а тот с близкого расстояния отправил снаряд в сетку.

Правда, не обошлось и без проблем для Гвардиолы. Ещё до гола травму колена в столкновении с Трентом Александер-Арнольдом получил Лерой Зане. В результате немца пришлось менять, а ведь буквально на днях ожидался трансфер полузащитника в «Баварию».

Потеря Зане на «Манчестере» в целом не сказалась, и действующие чемпионы продолжали владеть преимуществом и проводили атаку за атакой.

«Ливерпуль» же вынужден был уповать на контрвыпады. В ходе одного из них Мохаммед Салах с достаточного острого угла пробил в штангу. А чуть позже египтянин опасно бил головой после подачи Ориги, но мяч прошёл выше.

Не обошлось и без спорных судейских решений. Так, в самом конце тайма Джозеф Гомес грубо влетел в голеностоп Силве, но арбитр Мартин Аткинсон не показал карточку игроку «Ливерпуля». Зато «горчичник» увидел перед собой Гвардиола, который слишком активно возмущался решением рефери.

Удачная замена Клоппа и серия пенальти

А вот второй тайм начался более чем активно для обеих команд. Сперва своё веское слово сказал автор гола Стерлинг. Не успел Аткинсон дать свисток, как Рахим из пределов штрафной после прострела с фланга пробил чуть выше. Но это был ещё не конец.

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Буквально на следующей минуте оборона «Ливерпуля» попросту провалилась, и Стерлинг спокойно убежал один на один с Алисоном прямо по центру. Нападающий целил в дальний угол, но подопечных Клоппа спасла штанга.

Впрочем, скоро удача оказалась уже на стороне «Манчестер Сити». После подачи углового Вирджил ван Дейк бил из пределов вратарской наверняка, но попал в перекладину. А в следующей атаке Салах в штрафной обыграл защитника и выстрелил в штангу.

Понимая, что игра уходит из-под контроля «горожан», Гвардиола отправил отдыхать подуставшего Силву, а вместо него выпустил Илкая Гюндогана. Клопп ответил на это двойной заменой и бросил в бой Жоэля Матипа и Наби Кейта.

И в результате рокировка немца полностью себя оправдала — ведь на 77-й минуте счёт удалось сравнять именно камерунцу. «Ливерпуль» заработал опасный стандарт, а Джордан Хендерсон выполнил отличную подачу на ван Дейка. Голландец же сделал идеальную передачу на Матипа, который и отправил мяч в сетку. Судьи на всякий случай посмотрели VAR, но в итоге абсолютно справедливо решили засчитать гол.

После этого «Ливерпуль» получил заряд уверенности в собственных силах и в концовке вполне мог вырвать победу. Пожалуй, самый опасный момент на 92-й минуте упустил Салах. Мохаммед головой перебрасывал Клаудио Браво, но снаряд с линии ворот вынес Кайл Уолкер. А в последней атаке Шердан Шакири опасно пробил в ближний угол, однако Браво в данной ситуации успел сложиться и спас команду.

В результате определять судьбу трофея командам пришлось в серии пенальти, и удачливее оказался «Манчестер Сити». Решил же всё сейв Браво после удара Вейналдума. Впоследствии Алисон едва не отразил удар Зинченко, но мяч всё же проскользнул в сетку.

Таким образом, «горожане» начали сезон с завоевания очередного трофея и во второй раз подряд подняли над головой Суперкубок. Всего же данный титул покорился им в шестой раз в истории.