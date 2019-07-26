Угрожали ножом, кидали кирпичи и требовали отдать часы: что известно о нападении на игроков лондонского «Арсенала»
- Reuters
Инцидент с футболистами произошёл вечером 25 июля. По сообщениям британских СМИ, полузащитник «Арсенала» Месут Озил подвозил своего партнёра по команде Сеада Колашинаца. Около 17 часов в районе Горлден Грин в северной части Лондона с автомобилем немца турецкого происхождения поравнялись неизвестные. Вооружённые ножами люди в шлемах предприняли попытку проникнуть в машину, однако встретили сопротивление со стороны боснийца.
На записи видно, как Колашинац отгоняет одного из грабителей, предоставляя возможность Озилу закрыть дверь, после чего пытается догнать и задержать злоумышленника.
По сообщениям издания Daily Mail, отпор не испугал преступников. Они продолжили преследование, несмотря на то, что футболисты поспешили покинуть место происшествия. Погоня растянулась на 2 км, после чего испуганный полузащитник припарковал автомобиль у турецкого ресторана и попросил о помощи.
Только после вмешательства посетителей заведения, высыпавших на улицу, преступники предпочли ретироваться. По словам очевидцев, звёздный футболист выглядел взволнованным.
Ozil fled to a nearby restaurant after the attack! pic.twitter.com/A9qT7dMV9j— JG (@Artekkers) July 25, 2019
«Озил был очень напуган, его преследовали неизвестные с ножами. Думаю, он испугался за свою жизнь. Страшно представить, что бы случилось, если бы они его поймали. Эти люди выглядели пугающе — не снимали шлемы и были одеты в чёрное», — приводит слова свидетеля событий Азука Алинта DailyMail.
Ещё больше подробностей о случившемся сообщила владелица ресторана Ясмин Тахшинер. По словам женщины, которая лично знакома с Озилом, грабители не только напугали футболиста, но и успели повредить дорогостоящий автомобиль.
«Они требовали немедленно отдать им часы и только после этого попытались напасть. Один из них предпринял попытку залезть в машину, поэтому Озил поспешил уехать, а они продолжили преследование на мотоцикле. Я видела, что грабители сильно повредили автомобиль, потому что кидали в него кирпичи», — цитируют ресторатора Sky.
Окончательно отбившись от атаки, потерпевшие обратились в полицию. Для оперативной поимки предполагаемых преступников Скотленд-Ярд перекрыл все близлежащий улицы, но план-перехват пока не принёс желаемого результата. Британские правохранители продолжают поиски злоумышленников.
«Два подозреваемых на мотоциклах пытались ограбить человека, управлявшего автомобилем. Водитель и пассажир не пострадали», — говорится в официальном пресс-релизе лондонской полиции.
В самом клубе уже подтвердили участие обоих игроков в инциденте. По словам представителей пресс-службы клуба, руководство команды контактировало как с Озилом, так и с Колашинацом, оба чувствуют себя хорошо и не пострадали.
Кроме того, информацию о хорошем самочувствии подтвердил и сам боснийский защитник.
«Мы в порядке», — написал он в своём Twitter.
👊🏼— Sead Kolašinac (@seadk6) 26 июля 2019 г.
Think we‘re fine 😁 #M1Ö#SeoKolpic.twitter.com/tKRlM0LGMl
В то же время персональные болельщики Месута обеспокоены новостями о кумире и оставляют в его социальных сетях сообщения со словами поддержки. Болельщики желают Озилу как можно быстрее оправиться от случившегося, а его товарища называют настоящим героем и благодарят за помощь.
«Колашинац продемонстрировал лучшую защиту»
В то же время ряд фанатов считают, что Озилу не стоило оставаться внутри автомобиля, в то время как его товарищ в одиночку и с пустыми руками сражался с вооружённым преступником.
Кроме того, болельщики допустили ироничные аналогии в сравнении инцидента с действиями обоих игроков на футбольном поле.
«Типичный Озил, нигде не видно в тот момент, когда он так нужен», — отметил британский болельщик Фил Дэвис.
Typical Ozil, nowhere to be seen when needed 😂😂😂 #Ozil#kolasinac#carjacking#AFChttps://t.co/YTklu8znqg— Phil Davies (@tri0ps) 26 июля 2019 г.
«Колашинац продемонстрировал лучшую защиту, которую я только видел в его исполнении, Озила как всегда не видно», — добавил пользователь Шон.
Нападки на Месута Озила начались ещё зимой, когда плеймейкер стал самым обсуждаемым футболистом в составе «канониров». Британские фанаты обвиняли его в потере концентрации, однако и тогда за друга вступился Колашинац.
«Звёзд уровня Месута всегда критикуют. Мы все за него. Он не из тех, кто кричит о своих заслугах на публике. Но он говорит в раздевалке, подходит к каждому, общается индивидуально. Он очень важен для нас как капитан и футболист», — защищал товарища босниец.
Ранее по схожей схеме был ограблен известный комик Майкл Макинтайр. Злоумышленники атаковали его автомобиль, забрали дорогостоящие часы марки Rolex после чего скрылись на мопедах в неизвестном направлении.
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