Избежал серьёзных санкций: Месси оштрафован и дисквалифицирован на один матч за критику КОМНЕБОЛ

Лионель Месси пропустит стартовый матч отборочной кампании ЧМ-2022 и заплатит Южноамериканской федерации футбола $1500. Такое наказание КОМНЕБОЛ вынесла звёздному форварду за обвинения в коррумпированности в адрес организации и критику судей на Кубке Америки. Ранее футбольные чиновники рассматривали возможности отстранения аргентинца от выступлений за сборную страны на два года, однако его своевременные извинения смягчили вердикт. Между тем президент местной федерации Клаудио Тапия исключён из совета ФИФА за поддержку Месси и негативные высказывания в адрес сборной Бразилии и организаторов континентального первенства.

Руководители Южноамериканской конфедерации футбола (КОМНЕБОЛ) выполнили данное ранее обещание и всё же применили к одной из главных звёзд современности наказание. Против капитана сборной Аргентины и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси введены санкции. Титулованного форварда признали виновным в критике КОМНЕБОЛ и решили оштрафовать и отлучить от игр за национальную команду.

Конфликт между Месси и футбольными чиновниками вспыхнул во время Кубка Америки. После матча за третье место с Чили, в котором нападающий был удалён с поля за стычку с соперником на 37-й минуте, он проигнорировал церемонию награждения, позволил себе несколько резких высказывания в адрес арбитра и обрушился на федерацию с гневной тирадой.

Месси обвинил руководство КОМНЕБОЛ в коррупции, а судей — в слишком лояльном отношении к футболистам сборной Бразилии.

После столь вызывающего поступка боссы федерации рассматривали возможность лишить его права играть за сборную на протяжении двух лет. Впрочем, наказывать кумира миллионов решили не столь жестоко, как планировалось.

С учётом возраста футболиста (24 июня Месси исполнилось 32 года. — RT), такой вердикт почти означал бы завершение карьеры игрока на международном уровне. Чтобы не лишать мир возможности наслаждаться игрой одного из лучших исполнителей современности, КОМНЕБОЛ дисквалифицировал форварда всего на один матч.

Таким образом, Месси пропустит лишь стартовый матч сборной Аргентины в отборочном раунде к чемпионату мира 2022 года. Кроме того, за свои резкие высказывания Лионелю предписано заплатить штраф в размере $1500, что при зарплате форварда в €100 миллионов в год выглядит чисто символической суммой.

Столь лояльное поведение руководителей КОМНЕБОЛ аргентинские эксперты связывают не только со звёздным статусом игрока, но и с позицией футбольного сообщества страны. Проступок Месси осудили на родине, а член Высшего спортивного суда Аргентины Густаво Абреу настоятельно рекомендовал капитану сборной извиниться за свои слова.

Соответствующие письма действительно были направлены в адрес руководства КОМНЕБОЛ и ФИФА. К документам приложено письмо с раскаянием Месси, а также прошение от Федерации футбола Аргентины. В нём говорится о том, что капитан не переходил на личности, не называл имён конкретных сотрудников КОМНЕБОЛ, а произнося слова с негативной окраской, находился в состоянии глубоко стресса, связанного с неудовлетворительными результатами своей команды.

К слову, серьёзное наказание от футбольных властей Аргентина всё же получила. Фактически оставив Месси в игре, КОМНЕБОЛ применила высшую меру наказания к его главному руководителю. Так, из совета ФИФА был исключён президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа. Об этом сообщает издание TSN. При этом представительство страны в международной ассоциации будет сохранено — нового представителя от Аргентины выберут позже путём голосования.

Дело в том, что руководитель национальной федерации поддержал Месси и раскритиковал руководство организации и бразильскую футбольную конфедерацию. По его словам, сборная Аргентины проиграла Бразилии в полуфинале из-за спорного судейства и ненадлежащего качества полей.

В КОНМЕБОЛ посчитали, что подобные обвинения не позволяют чиновнику и дальше иметь право голоса в мировом футболе.

Тапия был избран президентом аргентинской федерации в марте 2017 года. На местных выборах он набрал 40 из 43 возможных голосов и сменил Луиса Сегура, который подал в отставку, после того как годом ранее был обвинён в мошенничестве.

Стоит отметить, что аргентинская сторона пока никак не комментирует постановление и санкции КОМНЕБОЛ. К примеру, Месси после тяжёлого сезона и досадного поражения на Кубке Америки проводит каникулы на Карибском море. Фото и видеотчёты о совместном отдыхе ежедневно публикует супруга форварда Антонела Крузо.

Судя по видео фанатов, Лионель с радостью идёт на контакт с болельщиками. Так, 11-летнему английскому школьнику Маккензи О’Нейлу удалось не только познакомится с кумиром миллионов болельщиков, но и сыграть с ним товарищеский матч. Об этом мальчик рассказал британским СМИ после возвращения с каникул.

«Месси был со своей семьей на пляже. Я был один и пинал мяч, отец Лео Хорхе кинул мне мяч и спросил, не хочу ли я поиграть. Мы играли в футбол целый тайм. И с самим Месси, и с его сыном Тьяго. Играть с ними — невероятные ощущения. Было очень весело, он вёл себя, как обычный папа, а не как суперзвезда», — приводит слова школьника издание Give Me Sport.

🔥 Says playing with Lionel Messi was 'incredible'

👏 Calls Thiago 'fantastic for his age'

😊 Describes Messi as a 'normal dad' when they played in the water



11-year-old Mackenzie O’Neill from London has loads to tell his mates on the playground! 🙌https://t.co/HGLmC9iE6p — GiveMeSport (@GiveMeSport) 22 июля 2019 г.

Впрочем, совсем скоро каникулы Месси подойдут к концу. В скором времени форвард вернётся в расположении «Барселоны» и приступит к полноценной предсезонной подготовке. Пока же каталонская команда принимает участие в товарищеском турнире «Кубок Ракутен» в Японии без своих главных звёзд. В связи с участием в Кубке Америки Месси, Луис Суарес и Фелиппе Коутинью получили дополнительные выходные.