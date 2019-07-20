«Напряжённая ситуация между двумя клубами»: СМИ сообщили о поддержке перехода Неймара в «Барселону» со стороны Месси

Нападающий Лионель Месси активно выступает за возвращение Неймара в «Барселону», сообщил футбольный эксперт Грэм Хантер. По его словам, аргентинец может выдвинуть сине-гранатовым ультиматум, если трансфер бразильца не состоится. Однако на данный момент клуб не обладает для этого достаточными средствами, в связи с чем ПСЖ рассматривает другие варианты продажи игрока. Так, его место может занять футболист «Ювентуса» Пауло Дибала, в случае если парижане и туринцы договорятся об обмене форвардов.

Эпопея с трансфером игрока «Пари Сен-Жермен» Неймара продолжается. Одним из наиболее предпочтительных вариантов для самого нападающего не раз называлась испанская «Барселона», однако на данный момент договорённость между двумя клубами так и не была достигнута.

При этом британские СМИ со ссылкой на футбольного эксперта Грэма Хантера сообщили, что за возвращение Неймара в стан каталонцев активно выступает Лионель Месси, пользующийся в команде большим авторитетом. Руководство сине-гранатовых рассчитывает продлить действующее соглашение с аргентинцем, однако тот может выставить ответный ультиматум, в случае если трансфер бразильца не состоится.

«Несмотря на то что Лионель, Луис Суарес и Неймар различаются между собой, они очень дружны. Аргентинец нашёл партнёра, который понимал его с технической точки зрения, который служил ему ассистентом и расчищал пространство. Последний раз, когда «Барселона» выигрывала Примеру, Кубок Испании и Лигу чемпионов, в её атаке была именно эта тройка. Разумеется, Месси не связывает своё возвращение в главный европейский турнир исключительно с бразильцем, но большее количество людей обеспечит его большим количеством голов. Поэтому он говорит: «Если вы хотите подписать со мной новый контракт, сначала верните Неймара», — цитирует Хантера Sky Sports.

Кроме того, он отметил, что между ПСЖ и «Барселоной» существует давнее противостояние, в том числе связанное с переходом Неймара в стан парижан двухлетней давности. В связи с этим трансфер бразильца остаётся для обоих клубов делом принципа.

«Вопрос о том, есть ли у «Барселоны» деньги, не стоит на первом месте. Каталонцы так безумно растрачивают свои средства (особенно в случае с Фелипе Коутиньо), что им уже пришлось взять кредит на £50 млн, чтобы выкупить Антуана Гризманна. Могут ли они просто так взять и получить Неймара? Нет. ПСЖ оценил своего игрока в €300 млн. Конечно, он столько не стоит, и каталонцам это известно. Между этими двумя клубами возникла напряжённая ситуация», — добавил эксперт.

Ради приобретения Неймара «Барселона» готова пойти на компромисс. В соответствии с одним из её последних предложений ПСЖ отдаст бразильца в обмен сразу на двух футболистов — Коутиньо и Усмана Дембеле, а также получит €40 млн. Однако сообщается, что оно было отклонено французской командой.

В связи с ограниченными средствами ещё один вариант, рассматриваемый руководством сине-гранатовых, — аренда Неймара на сезон-2019/20 с последующим выкупом.

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Наряду с каталонцами получить самого дорогостоящего футболиста планеты желает и туринский «Ювентус». Сообщается, что ПСЖ уже ведёт переговоры по его обмену на форварда Пауло Дибалу, потерявшего своё место в связи с приходом в «старую синьору» Криштиану Роналду. Именно аргентинец должен будет заменить Неймара в атаке.

Для ознакомления с данным вариантом отец бразильца Неймар да Силва Сантос — старший провёл переговоры со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи. На данный момент об итогах встречи ничего не известно.

В середине июня стало известно, что ПСЖ планирует продать Неймара в ближайшее трансферное окно. Недовольство сотрудничеством выразил и сам нападающий, который заявил, что «хотел бы вернуться домой», при этом не уточняя, какую команду имеет в виду. Затем он несколько раз намекал на переход в «Барселону», которая, в свою очередь, выразила готовность вновь принять его в свои ряды. За продажу бразильца парижане потребовали сумму не менее €300 млн, что не могло устроить каталонцев, которые на тот момент вели переговоры с мадридским «Атлетико» за выкуп Гризманна.

В итоге будущее форварда по-прежнему остаётся неопределённым. Ещё одним косвенным доказательством, что Неймар всё же покинет ПСЖ, может считаться список футболистов, вызванных на товарищеский матч с «Нюрнбергом». Пресс-служба команды опубликовала на своей официальной странице в Twitter пост, в котором перечислены 23 игрока, отправившиеся в Германию.

Справедливости ради стоит отметить, что в начале недели бразилец вернулся в расположение парижан и провёл первую тренировку после долгого отсутствия, которое он сам объяснил необходимостью вести переговоры по будущему контракту.

Существует вероятность, что в ближайшее время в борьбу за футболиста могут вступить ещё несколько коллективов. Его агент Пини Захави заявил, что предлагал услуги клиента не только «Барселоне» и «Ювентусу», но и «Реалу», «Манчестер Юнайтед» и «Баварии».