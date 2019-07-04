Возвращение в «старую синьору»: Буффон подписал новый контракт с «Ювентусом»

Туринский «Ювентус» объявил о подписании контракта с вратарём Джанлуиджи Буффоном. Он уже прибыл в расположение клуба, прошёл медосмотр и встретился с болельщиками. Таким образом, голкипер вернулся в команду после сезона, проведённого в ПСЖ. Сообщается, что его зарплата составит €1,5 млн.

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон возвращается в туринский «Ювентус», игре за который он посвятил большую часть своей карьеры. 4 июля клуб объявил о подписании с ним контракта, рассчитанного на один год.

«19 мая 2018 года в наших глазах стояли слёзы. В тот день Джиджи, «Ювентус» и болельщики сказали друг другу «до свидания». Это было прощание не просто с капитаном, но и с легендой, символом клуба. Возможно, каждый надеялся, что нить, связывавшая нас на протяжении долгих лет, не должна разорваться. И это действительно так», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте туринцев.

Голкипер уже прошёл медосмотр и встретился с болельщиками.

30 июня истёк контракт голкипера с французским ПСЖ, а новая договорённость так и не была достигнута. В связи с этим о его спортивном будущем ходили противоречивые слухи.

Интерес к Буффону проявляли португальский «Порту», английский «Лидс», а также несколько коллективов за пределами Европы, в том числе четырёхкратный чемпион Бразилии «Флуминенсе». Речь шла и о том, что 41-летний спортсмен и вовсе повесит перчатки на гвоздь. Так, по окончании нынешнего сезона сам голкипер сетовал на то, что футбол стал отнимать у него слишком много времени, которое он хотел бы провести с семьёй.

Однако в конце июня появилась информация, что после года отсутствия вратарь вновь вернётся в «Ювентус». По сообщению местных СМИ, договорённость между клубом и футболистом будет заключена на один год, а его зарплата составит €1,5 млн. В связи с истечением действующего контракта он достанется «старой синьоре» бесплатно.

Буффон присоединился к «Ювентусу» в 2001 году — после того как покинул ряды «Пармы», с которой стал победителем Кубка УЕФА в сезоне 1998/99. На его приобретении настоял Умберто Аньелли, на тот момент занимавший должность президента клуба.

Чутьё не подвело функционера, и приход талантливого вратаря ознаменовал собой начало одного из самых триумфальных периодов в истории коллектива. За 17 лет «Ювентус» с Буффоном 11 раз становился победителем Серии А, а также три раза доходил до финала Лиги чемпионов. В 2003 году Буффон стал единственным голкипером, удостоившимся звания лучшего футболиста этого турнира.

В течение этого времени Буффон был не только капитаном «Ювентуса», но и настоящим лидером, не оставившим команду в самое мрачное для неё время — когда в результате коррупционного скандала она была переведена в Серию B и лишена ряда титулов.

В «старой синьоре» голкипер провёл 656 встреч, в которых пропустил 518 мячей. В сезоне-2015/16 он установил уникальный для Серии А рекорд: его сухая серия составила 974 минуты.

Несмотря на рекордное количество титулов и трофеев в составе не только «Ювентуса», но и сборной Италии, единственным достижением, отсутствовавшим в коллекции Буффона, по-прежнему оставалась победа в Лиге чемпионов. По окончанию сезона-2017/18 он неожиданно для многих объявил, что покидает туринцев, в так как ему поступило большое количество предложений от других коллективов.

«Это завершение замечательного путешествия, в котором мне посчастливилось быть с людьми, действительно заботившимися обо мне. Я чувствовал это день за днём, и во имя их любви я сражался и старался изо всех сил. Для меня «Ювентус» — это семья, и для меня большая честь быть воспринятым как часть этой семьи. Я получил несколько очень интересных предложений. Но подождите до следующей недели. Если я продолжу, то это будет связано со стремлением достичь больших целей», — заявил голкипер на клубной пресс-конференции.

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В начале июля прошлого года футболист подписал контракт с ПСЖ по схеме «один плюс один», позволявшей ему продлить договорённость после окончания сезона-2018/19. На тот момент столичная команда являлась действующим победителем Лиги 1 и готовилась принять участие в Лиге чемпионов.

Однако мечтам Буффона поднять над головой главный европейский трофей не было суждено сбыться в ПСЖ. У парижан не возникло серьёзных проблем на групповом этапе, однако уже в 1/8 финала они потерпели поражение от английского «Манчестер Юнайтед», выиграв на выезде 2:0, но уступив дома со счётом 1:3.

Однако непродолжительную карьеру итальянца в Париже нельзя назвать провальной. Он помог ПСЖ добиться чемпионства в Лиге 1, а затем стал обладателем Суперкубка Франции 2018 года. В составе команды он провёл 25 матчей и пропустил 25 мячей.

По сообщению СМИ, Буффон вряд ли вновь станет первым номером «Ювентуса», так как эта роль отведена более молодому Войцеху Щенсны, находившемуся в тени именитого коллеги на протяжении сезона-2017/18. Однако возвращение легенды в ряды «старой синьоры» может стать хорошим подспорьем для команды и вдохновить её на покорение Лиги чемпионов.