Итальянская пресса сообщает, что 41-летний вратарь Джанлуиджи Буффон вернётся в туринский «Ювентус».

По информации журналиста Ромео Агрести, Джанлуиджи Буффон согласовал годичный контракт с «Ювентусом» на сумму €1,5 млн плюс бонусы. Итальянец согласился на роль второго вратаря в команде.

Буффон защищал цвета «Ювентуса» с 2001 по 2018 год. В прошлом сезоне футболист выступал за ПСЖ, с которым выиграл чемпионат Франции.

Ранее главный нарколог России прокомментировал слова тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри о 60 сигаретах в день.