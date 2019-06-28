СМИ: «Ювентус» согласовал с Буффоном условия годичного контракта

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Итальянская пресса сообщает, что 41-летний вратарь Джанлуиджи Буффон вернётся в туринский «Ювентус».
СМИ: «Ювентус» согласовал с Буффоном условия годичного контракта
  • Reuters

По информации журналиста Ромео Агрести, Джанлуиджи Буффон согласовал годичный контракт с «Ювентусом» на сумму €1,5 млн плюс бонусы. Итальянец согласился на роль второго вратаря в команде.

Буффон защищал цвета «Ювентуса» с 2001 по 2018 год. В прошлом сезоне футболист выступал за ПСЖ, с которым выиграл чемпионат Франции.

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