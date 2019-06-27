Главный нарколог России прокомментировал слова тренера «Ювентуса» Сарри о 60 сигаретах в день

Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн прокомментировал слова главного тренера туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри, согласно которым итальянец выкуривает по 60 сигарет в день.

«Концовка таких злостных курильщиков, как Сарри, известна: атеросклероз сосудов нижних конечностей, мозга и сердца, а также, как при употреблении любого наркотика или алкоголя, слабоумие и ранняя смерть. Рак бывает не у всех при курении, но тогда обязательно будет что-то другое», — цитирует нарколога «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что у Сарри есть шанс бросить курить, как и у всех людей, но наставник действующих чемпионов Италии не скрывает свою любовь к сигаретам и таким образом пропагандирует курение.

«Чем заметнее в медиапространстве, тем больше он пропагандирует. Грешишь — так уж греши про себя, а не распространяй, не хвастайся», — добавил Брюн.

Ранее Сарри признался, сколько сигарет выкуривает за день.