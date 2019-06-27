Новый тренер «Ювентуса» Сарри признался, сколько сигарет выкуривает за день

Новый главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, сколько сигарет он выкуривает за один день.

«Я выкуриваю по 60 сигарет в день, что, вероятно, слишком много. Я не особенно чувствую необходимость курить во время игр, но сразу после них это для меня действительно необходимо», — приводит слова Сарри La Nuova Riviera.

На посту наставника «Ювентуса» Сарри сменил Массимилиано Аллерги, который руководил «Ювентусом» с 2014 по 2019 год. Последним местом работы Сарри был лондонский «Челси», с которым он выиграл Лигу Европы — 2018/19.

Ранее агент подтвердил заинтересованность Джанлуиджи Буффона в возвращении в «Ювентус».