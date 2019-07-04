Буффон прибыл на медобследование в клинику «Ювентуса»

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон прибыл в медицинский центр туринского футбольного клуба «Ювентус» для прохождения обследования перед подписанием контракта.

Об этом сообщает пресс-служба «Ювентуса».

Буффон, игравший за «Ювентус» на протяжении 17 лет, летом 2018 года на правах свободного агента перешёл в «Пари Сен-Жермен», но покинул французский клуб спустя сезон.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» согласовал с Буффоном условия годичного контракта.