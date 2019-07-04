Буффон прибыл на медобследование в клинику «Ювентуса»
- © Massimiliano Ferraro/ZUMAPRESS.com
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Об этом сообщает пресс-служба «Ювентуса».
"Ciao, ragazzi!" 👋— JuventusFC (@juventusfc) 4 июля 2019 г.
È ora di visite mediche per @gianluigibuffon 👍 pic.twitter.com/61NpX1bXY2
Буффон, игравший за «Ювентус» на протяжении 17 лет, летом 2018 года на правах свободного агента перешёл в «Пари Сен-Жермен», но покинул французский клуб спустя сезон.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» согласовал с Буффоном условия годичного контракта.