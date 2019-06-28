«Признаём, что у нас нет выбора»: «Милан» отстранён от участия в Лиге Европы сезона-2019/20

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение отстранить «Милан» от участия в еврокубках сезона-2019/20. Причиной стало нарушение финансового фейр-плей в период с 2015 по 2018 год. Руководство многократного чемпиона Италии согласилось на дисквалификацию. За отведённый период клуб рассчитывает стабилизировать своё экономическое положение. Его место в Лиге Европы УЕФА займёт столичная «Рома».

Итальянский «Милан» отстранён от участия в еврокубках в следующем сезоне в связи с тем, что его убытки за несколько трёхлетних периодов превышают установленный лимит. Такое решение вынес Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

«Милан» исключён из турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в сезоне-2019/20 из-за нарушений своих обязательств по безубыточности финансового фейр-плей в периоды с 2015 по 2017 год и с 2016 по 2018 год», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте CAS.

Сложившая ситуация стала одним из немногих случаев «добровольного» согласия на дисквалификацию. Руководство россонери пошло на соглашение с УЕФА в связи с непростым финансовым положением, возникшим в результате действий предыдущего владельца клуба китайского бизнесмена Йонхона Ли. По их мнению, преемник Сильвио Берлускони, возглавивший «Милан» в апреле 2017 года, не справился со своими обязанностями.

«Эти потери и связанное с ними нарушение правил финансового фейр-плей как следствие действий, предпринятых при предыдущем владельце, привели к санкциям со стороны УЕФА. Опечаленный тем, что наши болельщики не смогут увидеть, как их команда будет участвовать в еврокубках в следующем сезоне, клуб в то же время уважает существующие правила. Мы признаём, что у нас нет выбора, можно только принять санкции», — сообщается в пресс-релизе «Милана».

В то же время нынешние владельцы выразили уверенность в том, что за отведённый срок клуб сумеет стабилизировать ситуацию и исправить финансовое положение.

«Милан» по-прежнему стремится вернуть клубу его законное место на вершине европейского футбола. Сегодняшнее решение будет служить стимулом для увеличения попыток обеспечить полное соответствие финансовому фейр-плей, в то же время укрепляя конкурентоспособность команды и возвращая её к устойчивости и более позитивному будущему», — заключили они.

Россонери не могут справиться с экономическими проблемами на протяжении нескольких лет, имея один из самых больших совокупных убытков вреди всех коллективов, выступающих в итальянской Серии А.

Однако с самыми большими трудностями они столкнулись с приходом на пост президента Ли, который рассчитывал обеспечить клубу стабильный доход за счёт китайского рынка. Основная проблема заключалась в том, что новые владельцы не сумели выплатить кредит, который они брали на покупку «Милана».

Летом 2018 года УЕФА обвинил 18-кратных чемпионов Италии в нарушении финансового фейр-плей, однако клубу удалось отстоять свои права в CAS и принять участие в розыгрыше Лиги Европы сезона-2018/19, в котором, однако, ему не удалось выйти из группового этапа. В результате «Милан» был передан в руки бывшего исполнительного директора лондонского «Арсенала» Ивана Газидиса. Руководство разработало новый план выхода из затруднительного экономического положения. Он включает не только изменение схемы получения доходов, но и улучшение качества выступлений команды как на внутренней арене, так и на международном уровне.

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Кроме того, одним из важнейших пунктов реформ является строительство стадиона. По подсчётам нынешних владельцев, содержание «Сан-Сиро», также известного как стадион «Джузеппе Меацца», имеющего многолетнюю историю, но не соответствующего современным требованиям, обходится дороже, чем будет стоить возведение новой арены. Кроме того, переезд также должен обеспечить увеличение доходов.

В связи с этим «Милан» и «Интер», делящие между собой поле одного из старейших европейских спортивных объектов, пришли к соглашению о сотрудничестве в данной сфере несмотря на то, что новость о сносе «Сан-Сиро» вызвала широкий общественный резонанс.

В связи с нестабильным финансовым положением россонери приходится с осторожностью вести и трансферную политику. Так, по сообщениям местных СМИ, в скором времени команду может покинуть голкипер Джанлуиджи Доннарумма, контракт с которым заканчивается лишь в 2021 году. На 20-летнего футболиста претендует французский ПСЖ, и в «Милане» рассчитывают выручить за него €50 млн.

В сезоне-2018/19 «Милан» занял пятое место в Серии А, что давало ему право напрямую попасть в групповой этап Лиги Европы УЕФА. Теперь же в связи с дисквалификацией его место займёт «Рома», а «Торино» начнёт свой путь в еврокубках с квалификационного раунда.