«Милан» согласился с решением CAS об отстранении от еврокубков на сезон-2019/20

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Итальянский футбольный клуб «Милан» выступил с официальным заявлением относительно решения Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении от еврокубков на сезон-2019/20.
«Милан» согласился с решением CAS об отстранении от еврокубков на сезон-2019/20
  • © Spada/Lapresse
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«Хотя мы огорчены, что болельщики не смогут увидеть команду в европейском турнире в следующем сезоне, клуб признает и уважает правила финансового фейр-плей. Клуб подтверждает, что у него нет другого выбора, кроме как принять санкции, поскольку он стремится полностью соблюдать правила», — говорится в пресс-релизе клуба.

Согласно решению CAS, «Милан» отстранён от выступления в европейских клубных турнирах на сезон-2019/20 за невыполнение требования о безубыточности в отчётный период — с 2016 по 2018 год.

По итогам минувшего сезона «Милан» занял пятое место в Серии А и завоевал право сыграть в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что мэр Милана высказался о возможном сносе стадиона «Сан-Сиро».

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