Мэр Милана высказался о возможном сносе стадиона «Сан-Сиро»

Мэр Милана Джузеппе Сала прокомментировал информацию о намерении футбольных клубов «Милан» и «Интер» снести стадион «Сан-Сиро».

«Стадионом владеют городские власти. Если клубы решат построить новый стадион... Во-первых, это займет время. Во-вторых, мы являемся хозяевами стадиона. В заявочной книге на проведение Олимиады мы дали гарантии, что в 2026 году «Сан-Сиро» будет функционировать», — приводит слова Салы Sky Sports.

Италия выдвинула совместную заявку Милана и Кортина-д'Ампеццо на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Решение о месте проведения Игр будет принято на 134-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК), проходящей в эти дни в швейцарской Лозанне.

Ранее стало известно, что «Сан-Сиро» планируют снести.