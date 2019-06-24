Футбольный стадион «Сан-Сиро» в Милане планируют снести

Короткая ссылка
Итальянские футбольные клубы «Интер» и «Милан» подтвердили слухи о намерении сноса своего домашнего стадиона «Сан-Сиро».
Футбольный стадион «Сан-Сиро» в Милане планируют снести
  • Reuters

«У нас будет новый «Сан-Сиро» рядом со старым, в том же районе. Старый стадион будет снесён, и на его месте появится новый», — приводит ANSA слова президента «Милана» Паоло Скарони.

Данную информацию также подтвердил генеральный директор «Интера» Алессандро Антонелло: «Да, безусловно».

Стадион «Сан-Сиро», известный также под названием «Джузеппе Меацца», был возведён в 1925 году и дважды был реконструирован. После первой реконструкции его вместимость выросла с 35 000 до 80 000 зрителей.

Ранее сообщалось, что «Реал» принял решение о реконструкции «Сантьяго Бернабеу».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить