Футбольный стадион «Сан-Сиро» в Милане планируют снести
- Reuters
«У нас будет новый «Сан-Сиро» рядом со старым, в том же районе. Старый стадион будет снесён, и на его месте появится новый», — приводит ANSA слова президента «Милана» Паоло Скарони.
Данную информацию также подтвердил генеральный директор «Интера» Алессандро Антонелло: «Да, безусловно».
Стадион «Сан-Сиро», известный также под названием «Джузеппе Меацца», был возведён в 1925 году и дважды был реконструирован. После первой реконструкции его вместимость выросла с 35 000 до 80 000 зрителей.
Ранее сообщалось, что «Реал» принял решение о реконструкции «Сантьяго Бернабеу».