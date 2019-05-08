«Реал» принял решение о реконструкции «Сантьяго Бернабеу»

Короткая ссылка
Стадион мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу» должен быть реконструирован за 39 месяцев.
«Реал» принял решение о реконструкции «Сантьяго Бернабеу»
  • globallookpress.com
  • © Andreas Gebert/dpa

Как сообщает официальный сайт мадридского «Реала», домашний стадион команды «Сантьяго Бернабеу» будет реконструирован. Планируется, что работы завершатся в августе 2022 года. Ещё четыре месяца уйдут на улучшение внешнего вида арены.

Стадион «Сантьяго Бернабеу» был построен в 1947 году и носил имя «Нуэво Чамартин». Нынешнее название спортивный объект получил в 1955 году.

Ранее Комличенко рассказал о клубе своей мечты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить