«Реал» принял решение о реконструкции «Сантьяго Бернабеу»
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- © Andreas Gebert/dpa
Как сообщает официальный сайт мадридского «Реала», домашний стадион команды «Сантьяго Бернабеу» будет реконструирован. Планируется, что работы завершатся в августе 2022 года. Ещё четыре месяца уйдут на улучшение внешнего вида арены.
Стадион «Сантьяго Бернабеу» был построен в 1947 году и носил имя «Нуэво Чамартин». Нынешнее название спортивный объект получил в 1955 году.
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