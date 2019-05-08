«Реал» принял решение о реконструкции «Сантьяго Бернабеу»

Стадион мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу» должен быть реконструирован за 39 месяцев.

Как сообщает официальный сайт мадридского «Реала», домашний стадион команды «Сантьяго Бернабеу» будет реконструирован. Планируется, что работы завершатся в августе 2022 года. Ещё четыре месяца уйдут на улучшение внешнего вида арены.

Стадион «Сантьяго Бернабеу» был построен в 1947 году и носил имя «Нуэво Чамартин». Нынешнее название спортивный объект получил в 1955 году.

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