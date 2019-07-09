Неявка на сбор и возможное возвращение в «Барселону»: Неймар сообщил о желании покинуть «Пари Сен-Жермен»

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо заявил, что клуб готов рассмотреть возможные предложения по трансферу Неймара и уже контактировал с «Барселоной». Функционер сказал об этом после того, как бразильский нападающий не явился на тренировочный сбор команды. Отец футболиста сообщил, что Неймар заранее обсудил с руководством пропуск занятий.

Последние несколько месяцев в СМИ появляются слухи о возможном уходе Неймара из «Пари Сен-Жермен». Неоднократно сообщалось, что нападающий не доволен тем, как развивается его карьера после переезда во Францию. Сам спортсмен, по данным источников, хотел бы вернуться в Испанию. 8 июля стало известно, что футболист пропустил начало тренировочного сбора, и эта история получила новый виток.

Так, поступок бразильца прокомментировал новый спортивный директор ПСЖ Леонардо. Соотечественник Неймара рассказал подробности инцидента и подтвердил, что клуб готов рассмотреть возможные предложения по его трансферу.

«Я разговаривал с Неймаром, но не хочу сообщать обо всех деталях. Также контактировал с его окружением. Обе стороны предельно осведомлены о нынешнем положении дел. На данный момент можно с уверенностью заявить, что у форварда всё ещё есть действующий трёхлетний контракт с «Пари Сен-Жермен». И поскольку мы не получили предложений по нему, то не можем ничего обсуждать», — цитирует Леонардо Le Parisien.

Также сообщается, что Неймар заявил руководству о своём желании покинуть ПСЖ. По сведениям UOL, он уже обсуждал это со своими партнёрами по команде Тиаго Силвой и Маркиньосом, а также с самим Леонардо.

В 2017 году «Пари Сен-Жермен» выплатил €222 млн за трансфер Неймара. Кроме того, он стал одним из самых высокооплачиваемых игроков планеты. По информации Goal, за год бразилец зарабатывает порядка €36,7 млн и по этому показателю уступает лишь Антуану Гризманну, Криштиану Роналду и Лионелю Месси.

Несмотря на желание форварда покинуть своё нынешнее место работы, парижский клуб не намерен форсировать трансфер Неймара и отдавать его за бесценок. По словам Леонардо, ПСЖ готов расстаться с атлетом лишь в том случае, если «поступит подходящее предложение».

«Но на сегодняшний день мы не знаем, хочет ли кто-нибудь купить его и за какую цену. Это не делается за один день», — отметил спортивный директор.

Не секрет, что одним из главных претендентов на бразильца является «Барселона». В Каталонии он провёл четыре сезона, за которые успел выиграть девять трофеев. Именно тогда Неймар стал одним из лучших футболистов мира. Болельщики сине-гранатовых до сих пор с ностальгией вспоминают великолепное трио форвардов Лионель Месси — Луис Суарес — Неймар.

Интерес каталонцев к спортсмену может объясняться и тем, что в его отсутствие блауграна ни разу не доходила до финала Лиги чемпионов. На протяжении последних двух сезонов команда неизменно оступалась в шаге-двух от матча за трофей, позволяя своим оппонентам совершать впечатляющие камбэки в ответных встречах. Сначала это удалось «Роме», а затем и «Ливерпулю».

Сам Неймар также не может похвастаться успехами в составе ПСЖ. Безусловно, он добавил в свою коллекцию сразу пять трофеев, но все они были добыты на национальном уровне, в то время как на европейской арене столичные атлеты регулярно терпели неудачи.

Сам бразилец крайне неуютно чувствовал себя в более жёстком и контактном первенстве. Так, с момента переезда во Францию он получил 12 различных повреждений, три из которых оказались тяжёлыми. В феврале 2018-го у него был диагностирован перелом плюсневой кости, в январе 2019-го — травма колена, а в июне — разрыв связки лодыжки.

Стоит отметить, что последнее повреждение футболист получил в составе сборной Бразилии, а не «Пари Сен-Жермен». Но эта травма могла стать результатом огромного количества жёстких стыков за два последних сезона. В матчах Лиги 1 можно было неоднократно наблюдать, как противники необоснованно жёстко действуют против звезды.

В Испании же футбол не настолько контактный, как во Франции. Именно поэтому эксперты полагают, что там Неймар избежит огромного количества травм и вернётся на прежний уровень. Но, как заявил Леонардо, в настоящий момент в ПСЖ не поступало конкретных предложений о трансфере.

«Мы не получали никаких предложений по Неймару. Но у нас были очень поверхностные контакты с «Барселоной», — пояснил функционер.

При этом он ясно дал понять, что последние выходки нападающего практически лишили его возможности на продолжение карьеры во французском гранде.

«Намерены полагаться на игроков, которые хотят остаться и покорять новые вершины. Нам не нужны футболисты, которые делают одолжение клубу», — заключил Леонардо.

Однако не исключено, что Неймар окажется в крайне неудобном положении из-за своих действий. Учитывая напряжённые отношения между ПСЖ и «Барселоной», переход бразильца в состав чемпиона Испании кажется маловероятным. Об этом уже сообщил президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу.

«Мы знаем, что Неймар хочет покинуть ПСЖ. Но мы также понимаем, что его не хотят отпускать. Нет никаких шансов. Хотим ли мы, чтобы он перешёл к нам? Мы не говорим об игроках из других команд, проявляем максимальное уважение», — цитирует Бартомеу Goal.

При этом ранее он намекал, что «Барселона» не испытает серьёзных проблем в том случае, если Неймар останется во Франции. По его словам, в коллективе есть игрок данного амплуа, который превосходит бразильца по своему потенциалу.

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«Дембеле молод, талантлив, ему есть что предложить клубу. Я считаю, что он лучше Неймара. Усману ещё есть куда расти, и мы хотим, чтобы он делал это в «Барселоне», — сказал функционер ESPN.

Таким образом, Неймар рискует остаться без предложений. Тогда он будет вынужден продолжить карьеру в ПСЖ. Этот вариант развития событий кажется ещё более вероятным после того, как от покупки нападающего отказался «Реал». Сообщалось, что весной королевский клуб был заинтересован в его приобретении, но позднее отказался от этой идеи.

Примечательно, что окружение Неймара постаралось сгладить ситуацию. Так, отец и по совместительству агент футболиста сообщил, что в «Пари Сен-Жермен» знали, что Неймар пропустит начало сбора. Однако это заявление противоречит позиции руководства клуба.

«Причина его отсутствия была известна давно. Всё планировалось ещё год назад вместе с благотворительным фондом Instituto Neymar Jr. В ПСЖ прекрасно знают об этом, ведь сам клуб принимает активное участие в его работе. Мы не можем отложить определённые мероприятия. Никакой драмы в этом нет, Неймар вернётся в клуб 15 июля», — заверил отец форварда в разговоре с FoxSportsBrazil.