Отец Неймара заявил, что ПСЖ был заранее уведомлён об опоздании футболиста

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По словам отца форварда ПСЖ Неймара, игрок не прибыл вовремя в расположение клуба по причине деятельности в благотворительном фонде, о чём руководству парижан сообщалось заранее.
Отец Неймара заявил, что ПСЖ был заранее уведомлён об опоздании футболиста
  • Reuters
  • © Ueslei Marcelino

«Причина неявки Неймара была известна. Всё планировалось ещё за год в рамках деятельности сына в фонде Instituto Neymar Jr. Мы не могли отложить мероприятие, и он вернётся 15 июля. Всё просто, никакой драмы. ПСЖ знает об этом и принимает участие в деятельности Instituto Neymar Jr.», — сказал Неймар-старший AFP.

На официальном сайте клуба появилось сообщение об опоздании бразильца, а также о том, что клуб оставляет за собой право применить к футболисту санкции.

Ранее в ПСЖ заявили, что Неймар опоздал на предсезонный сбор команды.

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